Oğlunun hayatını kaybettiği kazayı yapan otomobil sürücüsünü öldüren baba, müebbetle yargılanacak

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Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ’nin Derince ilçesinde, 19 yaşındaki oğlunun yaşamını yitirdiği kazadan sonra husumet beslediği; otomobili kullanan Belfun Doğramacı’yı öldüren, eşi Sevda Doğramacı’yı da yaralayan Mustafa Şişek hakkında hazırlanan iddianamede müebbet hapis cezası istendi.

Olay, 22 Şubat günü Derince ilçesi Yenikent Mahallesi Körfez Caddesi’ndeki bir markette meydana geldi. Mustafa Şişek, 25 Mayıs 2019’da Isparta-Antalya kara yolunda oğlu Batuhan Şişek’in hayatını kaybettiği kazada, aracı kullandığı gerekçesiyle husumet yaşadığı Belfun Doğramacı ve eşi Sevda Doğramacı ile markette karşılaştı. Mustafa Şişek, önce tabancasını çıkarıp kabzasıyla Belfun Doğramacı’yı darbetti, ardından silahı ateşleyip çifti yaraladı. Ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Belfun Doğramacı, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Kolundan yaralanan eşi Sevda Doğramacı, tedavisinin ardından taburcu oldu. Mustafa Şişek ise olay yerine yaklaşık 500 metre mesafede polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Mustafa Şişek, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

EŞİNİN ENGELLEMESİNE RAĞMEN ATEŞ ETMİŞ

Olayla ilgili yapılan soruşturmanın tamamlanmasının ardından hazırlanan iddianame, Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Olayın gerçekleştiği marketin güvenlik kamerası görüntülerine de yer verilen iddianamede, Belfun Doğramacı ve eşi Sevda Doğramacı, A.Ö. isimli arkadaşlarıyla birlikte markette gezindikleri sırada Mustafa Şişek’in markete girerek silahını çıkardığı ve Doğramacı ailesine doğru yöneldiği bilgisi yer aldı. Belfun Doğramacı’nın yanına giden Mustafa Şişek’in tabancanın kabzasıyla başına vurduğu, bu esnada silahın şarjörünün düştüğü belirtilen iddianamede, Şişek şarjörü yerden almaya çalışırken yanındaki eşi B. Şişek’in engel olmaya çalıştığı belirtildi. Mustafa Şişek’in, eşinin engellemesine rağmen elindeki tabancayı Belfun ve Sevda Doğramacı’ya doğrultarak eylemini gerçekleştirdiği bilgisine yer verildi.

BELFUN, ALAY EDER GİBİ BAKIYORMUŞ İDDİASI

Olayda yaralanan Sevda Doğramacı ve arkadaşı A.Ö.’nün ifadelerini de içeren iddianamede, Mustafa Şişek’in ifadesi de yer aldı. Şişek ifadesinde, Belfun Doğramacı’nın 2019 yılında 19 yaşında olan oğlu Ahmet Batuhan’ı rızası olmamasına rağmen kandırarak araç tamiri amacıyla Antalya’ya götürdüğü ve dönüş yolunda Ispartada meydana gelen kazada oğlunun hayatını kaybettiğini söyledi. Şişek, Belfun Doğramacı’nın çok tehlikeli araç kullandığını ve tekin birisi olmadığı için birlikte gitmesine karşı çıktığını de da belirtti. Kaza sonrasında Belfun Doğramacı ile karşılaştığında, kendisine alay eder gibi baktığını ve bu bakışların kendisini tahrik etme boyutuna ulaştığını ifade eden Şişek, olay gününde yanından araç ile geçen Belfun Doğramacı’nın kendisine yine aynı şekilde baktığını öne sürdü. Bunun üzerine yakında olan eşinin işyerine gittiğini ve oraya önceden koyduğu tabancayı aldığını söyleyen Mustafa Şişek, markete girdikten sonra, “Oğlumu öldürdüğün yetmiyor mu? Beni de mi öldüreceksin? Gördüğün yerde kafanı sallıyorsun, tehdit ediyorsun. Artık yeter” dediğini ve Belfun’a silahın kabzasıyla vurduğunu söyledi. Sonrasında yaşanan arbedede hedef gözetmeden 1 el ateş ettiğini söyleyen Mustafa Şişek, yaralanan kimse olmadığını düşünerek marketten çıktığını belirtti.

‘BU MESAFEDEN MERMİNİN İSABET ETMEMESİ HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRI’

Tüm dosya kapsamını değerlendiren Cumhuriyet Savcısı, Mustafa Şişek’in hedef gözetmeden ateş ettiğini ve yaralanan kimse olmadığını düşünerek marketten çıktığını söylemesine rağmen, marketin güvenlik kamerası görüntülerinde silahın çok yakın mesafeden ateşlendiğini ve bu mesafeden merminin isabet etmemesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğunu belirtti. Cumhuriyet Savcısı, Mustafa Şişek’in Belfun Doğramacı’ya karşı kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası ile Sevda Doğramacı’ya karşı ise kemik kırığına sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama suçundan 2 yıl 3 aydan 6 yıl 9 aya kadar cezalandırılmasını talep etti. (DHA)

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