Oğlunun düğününde eşinin başından vurduğu Yasemin, toprağa verildi

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Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)-ELAZIĞ’da boşanma aşamasındaki eşi Yaşar Uçar’ın (45) tabanca ile başından vurarak öldürdüğü Yasemin Uçar (45), son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, 14 Ekim’de akşam saatlerinde Doğukent Mahallesi’ndeki bir düğün salonunda meydana geldi. Oğlunun düğününe gelen Yaşar Uçar, boşanma aşamasındaki eşi Yasemin Uçar’ı tabanca ile başından, kızı Merve Güreli’yi (21) de bacağından vurdu. İhbarla gelen ekipler, anne ile kızını Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ne götürdü. Yasemin Uçar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Merve Güreli’nin ise durumunun iyi olduğu belirtildi. Yasemin Uçar’ın cenazesi, otopsi sonrası asri mezarlıkta toprağa verildi. Polis, kaçan şüpheliyi bulmak için çalışmalarını sürdürüyor. (DHA)

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