Oğlunun anısına bisikletle yaptığı Türkiye turunu tamamladı

Nuri PİR- Yusuf KANTARLI/ ADANA, (DHA)- ADANALI gazeteci Kemal Yücel, kök hücre ve organ bağışına dikkat çekmek için bisikletle 7 bin kilometre pedal çevirerek, Türkiye turu yaptı. 9 yıl önce evlat acısı yaşayan Yücel, yolculuğunda karşılaştığı her türlü zorlukta, hastanelerde ilik ve organ nakli bekleyen çocukların yaşama isteğini hatırladıkça motive olduğunu söyledi.

Adana’da beyin tümörü nedeniyle 9 yıl önce oğlu Ali Utku Yücel’i (6) kaybeden gazeteci Kemal Yücel, Mavi Çocuk Utku Umut Işıkları Derneği’ni kurarak binlerce kanser hastası çocuk için etkinlikler düzenledi. Kök hücre ve organ bağışına dikkat çekmek için Türkiye turuna başlamaya karar veren Yücel, bisikleti çalındığı için arkadaşının bisikletiyle 10 Ağustos’ta yola çıktı. Bağışa teşvik eden flamaların da takılı olduğu bisikletle Türkiye’nin çevresindeki illerde tur yapan Yücel, kök hücre bağışının cerrahi veya ağrılı işlem olmadığını anlattı. Çocuklara da hediyeler dağıtan Yücel, 7 bin kilometre pedal çevirdikten sonra Adana’ya döndü.

Kemal Yücel’i, Atatürk Parkı’nda bisikletli arkadaşları karşıladı. Yücel, tur boyunca karşılaştığı her türlü zorlukta çocukların yaşama isteğini hatırladıkça motive olduğunu söyledi. Turu boyunca bilinç yaratmaya çalıştığını dile getiren Yücel, “Kan verme yöntemi ile kök hücre toplaması yapılarak nakil bekleyen hastaların hayatını kurtarabileceklerini anlattım. Günlük ortalama 15-17 saat arasında pedal çevirdim. Yorulduğum yerde de çadır kurdum. Kök hücre bağışının önemini ve nasıl yapılacağını anlattım. Motivasyona elbette ihtiyacım vardı. Güneydoğu’da gölgede 51 derecede pedal çevirdim, güneş çarptı. Karadeniz’de yağmur, Trakya’da soğuk vardı. 9 yıl önce evlat acısı yaşamıştım, amacım nakil bekleyen hasta çocukların hayatını kurtarmak” dedi.

‘OĞLUMUN DOĞUM GÜNÜNDE ADANA’YA GELDİM’

Yolculuk öncesi hastanede tedavi olan çocukları ziyaret edip, vedalaştığında duygusal anlar yaşadığını aktaran Yücel, “Vedalaştığım çocuklardan bir tanesi, ‘Belki beni kurtaramayacaksın ama benim gibi hasta arkadaşlarımın hayatını kurtarabileceksin’ dedi. Bunu söyleyen çocuğumuz daha 6 yaşında. 6 yaşındaki bir çocuk bunu düşünüyor. Bir diğer çocuğumuz Eren. Eren 10 yaşında maalesef ki öleceğini biliyordu. ‘Ben öleceğim için değil, kardeşimi göremeyeceğim, doğum gününü kutlayamayacağım için üzülüyorum. Bisiklete binemeyeceğim için üzülüyorum Kemal amca. Ölmek değil yaşamak istiyorum ama acılarım da bitsin’ demişti. İşte motivasyonumu bu çocukların yaşama isteğinden aldım. İstedim ki başka anne babalar da benim gibi evlat acısı yaşamasın. Bu enerjiyle yola çıktım ve tüm zorlukları da aşarak tam da oğlumun doğum gününde Adana’da oldum. Oğluma doğum gününde hediye olarak da nakil bekleyen çocukların yaşama umudunu verdim. Çocuğum yaşasaydı ona hediyeler, oyuncaklar alıp doğum gününü kutlayacaktım ama maalesef şu an böyle bir şansım yok. O şu an yıldızlar ülkesinde. Oğluma yakışan bir baba olarak bunu yaptım çünkü oğlum da organlarıyla başka çocuklara hayat vermişti” diye konuştu. (DHA)

