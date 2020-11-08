Oğlunun 2 ay önce taşındığı binanın yıkımını izliyor

Melis KARAKUZULU/İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Bayraklı ilçesinde bulunan ve depremden sonra bir kısmı yıkılan Barış Sitesi’nin 4 bloğunda yıkım devam ediyor. Eşyalarını, anılarını evden alamayan aileler, yıkımı yapılan evlerin önünde nöbet tutmayı sürdürüyor.

​Hasarlı olduğu için kontrollü yıkımı süren Barış Sitesi’nin 4 bloğunun önünde bekleyen ev sahipleri ve kiracılar evlerinin, içindeki eşyaları ve anıları ile birlikte yok oluşunu izliyor. Binaların önündeki alanda nöbet tutan site sakinlerinden bazıları ise, bir bloğun içinde kalan kedilerin çıkartılmasını bekliyor. Oğlunun Barış Sitesi’ndeki daireye hamile eşiyle birlikte 2 ay önce taşındığını anlatan Cemile Orun, “Burada oğlum oturuyordu. İşten gelmişti. Eşini gidip alacaktı. Aşağıya iniyor, bir anda çöküyor. Dışarı atıyor kendini. Eşi 6 aylık hamileydi, evi 2 ay önce almıştı. Eşyalar, hiçbir şey kalmadı. Oğlum şimdi eşiyle benim evimde kalıyor Buca’da. İki gün şoktan konuşamadı. Eşi de çok etkilendi, buraya getiremiyoruz. Demirlere bakar mısınız? İncecik. Buraya nasıl ev yapıyorlar zaten bataklıktı. İçinde yaşayanları kimse düşünmedi. Ben burada nöbet tutuyorum. Allah herkesin yardımcısı olsun” dedi.

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