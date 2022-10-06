Oğlunu kahvaltı sofrasında göğsünden vurup öldürdü 

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Kadir ÖZEN/ İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Konak ilçesinde Y.C. (66), kahvaltı sofrasında tartıştığı oğlu Kenan Sinan C.’yi (41) tabancayla göğsünden vurarak öldürdü. Kaçan Y.C., her yerde aranıyor.

Olay, saat 11.30 sıralarında, Çobançeşme Mahallesi 2575 Sokak’ta meydana geldi. İnşaat işi ile uğraşan Y.C., kahvaltı sofrasında inşaat ustası oğlu Kenan Sinan C. ile tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Evdeki tabanca ile ateş açan Y.C., oğlunu göğsünden vurdu. Kenan Sinan C., kanlar içinde yere yığılırken, Y.C. ise kaçtı. Komşuların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, girdikleri evde Kenan Sinan C.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kenan Sinan C.’nin cansız bedeni, incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, Y.C.’nin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)

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