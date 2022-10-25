Oğluna tokat atan arkadaşını öldüren sanık: Çakıyla kaç darbe vurduğumu hatırlamıyorum

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Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA’da çocuğuna tokat attığı iddiasıyla tartıştığı arkadaşı Taner Durgut’u (45) bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla müebbet hapis cezası istemiyle hakkında dava açılan Mustafa Tezcan (42) ilk kez hakim karşısına çıktı. Tezcan, “Koluma bıçak darbesi vurunca üzerimde taşıdığım çakıyı çıkarıp vurmaya başladım. Şuurumu kaybettiğim için kaç darbe vurduğumu hatırlamıyorum” dedi.

Olay, 3 Ocak 2022’de Gemlik ilçesi Osmaniye Mahallesi Sümer Sokak’ta meydana geldi. Mustafa Tezcan, arkadaşı Taner Durgut ile evinde alkol almaya başladı. Bu sırada Taner Durgut, Tezcan’ın çocuğuna tokat atınca önce tartışma, ardından da kavga çıktı. Tezcan mutfaktan aldığı bıçakla Durgut’u bıçakladı, ardından da polisi arayarak arkadaşını öldürdüğünü söyledi. Adrese sevk edilen ekipler, Taner Durgut’un hayatını kaybettiği belirledi. Polis tarafından gözaltına alınan Mustafa Tezcan, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

‘OĞLUMA TOKAT ATTI’

Hakkında ‘Kasten adam öldürmek’ suçlamasıyla müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan Mustafa Tezcan, Bursa 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde ilk kez hakim karşısına çıktı. Tezcan, Taner Durgut ile birkaç yıldır arkadaş olduklarını ve aralarında herhangi bir anlaşmazlık olmadığını belirterek, “Olaydan önce iki gün boyunca gece saatlerinde evime geldi. Beraber alkol aldık” dedi. Durgut’un ‘kadınlarla dedikodusunu yaptığı’ gerekçesiyle kendisini ve oğlunu suçladığını, oğlu S.C. Tezcan’a (13) tokat attığını iddia eden Tezcan, “Sabaha kadar beni de yatırmayarak bu konuları tekrar söyleyip küfür etmeye devam etti. En son, kadınlarla dedikodusunu yaptığım gerekçesiyle bıçağını çekti, oğlum arada kaldı. Oğlumu odadan çıkardım, maktul benimle boğuşmaya devam etti. Koluma bıçak darbesi vurunca üzerimde taşıdığım çakıyı çıkarıp vurmaya başladım. Şuurumu kaybettiğim için kaç darbe vurduğumu hatırlamıyorum” diye konuştu.

‘BENİM YANIMDA ÖLDÜ’

Olay sonrası, yaralı haldeyken Taner Durgut ile konuştuklarını ve birlikte ambulans çağırdıklarını söyleyen Mustafa Tezcan, “Ambulans gelene kadar maktul benim yanımda öldü. Ben de polisi arayarak teslim oldum. Öldürme kastıyla hareket etmedim. Pişmanım” ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanığın olay günü evde bulunan oğlu S.C.T.’nin tanık olarak dinlenmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksiklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi. (DHA)

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