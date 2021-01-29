Ofisinde 75 gram ‘kokain’ ile yakalanan emlakçı tutuklandı

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS’te, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda ofisinde 75 gram kokainle yakalanıp, gözaltına alınan emlakçı B.B. (32), tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, gelen ihbar üzerine yaptığı çalışmayla emlakçı B.B.’nin uyuşturucu sattığını belirledi. B.B., 10 gün süreyle takibe alındı. Takibin ardından bugün saat 10.00 sıralarında harekete geçen polis B.B.’nin emlak ofisine operasyon düzenledi. Ofiste özel eğitimli narkotik köpeği ile yapılan aramada masanın gizli çekmecesinde 3’er gramlık alüminyum folyolara sarılmış olarak satışa hazır halde toplam 75 gram kokain ele geçirildi. Operasyonda B.B., gözaltına alındı.

Polis merkezinde verdiği ifadede hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen B.B., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ele geçirilen 75 gram kokain ise imha edilmek üzere Marmaris Gümrük Muhafaza Müdürlüğü’ne teslim edildi.

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