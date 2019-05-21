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21 Mayıs 2019
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Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Ekonomik Görünüm 2019 Raporu’nda, küresel ekonominin bu yıl yüzde 3.2 büyüyeceği öngörüldü.
Ekonomi Haberleri

OECD küresel büyüme öngörüsünü yüzde 3.2’ye düşürdü

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Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Ekonomik Görünüm 2019 Raporu’nda, küresel ekonominin bu yıl yüzde 3.2 büyüyeceği öngörüldü.

OECD raporunda, büyüme öngörüsünün 2018’deki yüzde 3.5’ten, 2019 için yüzde 3.2’ye düşürülmesinde, artan küresel ticari gerilimlerin etkili olduğu belirtilirken, ticaret ve yatırımların özellikle Avrupa ve Çin’de sert bir şekilde düştüğü, iş ve tüketici güvenlerindeki düşüşle politikaların belirsizliğini koruduğu vurgulandı.

Çoğu ekonominin daha uyumlu para politikaları duruşuyla finansal piyasa koşullarının yatışmaya başladığı ve iş piyasalarındaki olumlu koşulların da hane gelirleri ve harcamaları desteklemeye devam ettiği belirtildi.

Raporda ayrıca ticari büyümenin de 2019’da yüzde 2.0 olacağı öngörülürken, söz konusu verinin küresel finansal krizden bu yana görülen en düşük düzeyde olduğu belirtildi.

Olumsuz risklerin gerçekleşmesi durumunda büyümenin kısıtlanmasıyla risklerin dengesinin de devam ettiğine dikkat çekilirken, riskler arasında;

– ABD ve Çin arasında ek gümrük vergileri nedeniyle olası ticaret savaşının sürmesi,

– ABD ve Avrupa Birliği’nin yeni ek gümrük vergileri uygulamaları,

– Çin ekonomisindeki sert düşüşün engellenmesi için yürütülen politikaların yetersiz olması,

– Brexit süreci de dahil olmak üzere Avrupa’daki politika belirsizliğinin büyümeyi kısıtlaması,

– Yüksek borç ve kötü kredi kalitesinin oluşturabileceği finansal zayıflıklar olduğu belirtildi.

OECD Baş Ekonomisti Laurence Boone, raporun verilerine ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

“OECD bir yıl önce ticari ve politik belirsizliklerin dünya ekonomisine zarar verebileceği ve insanlar arasında büyüyen fikir ayrılığını artırabileceği uyarısını yapmıştı.

“Bir yıl sonra, küresel büyüme yavaşlamaya devam ederken, ticari gerilimlerin devam etmesiyle büyümenin ortalamanın altında kalacağı öngörülüyor.

“Genele bakıldığında ticari gerilimlerin etkisiyle küresel ekonominin 2019’da yüzde 3.2, 2020’de de yüzde 3.4 büyüyeceği tahmin edilirken, söz konusu büyüme oranlarının son 10 yılın en düşük düzeylerinde olduğu dikkat çekiyor.

“Yönetimlerin herkes için faydalı ve sürdürülebilir bir ekonomik büyüme için birlikte çalışmaları gerekiyor.” 

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