Odun toplamak isterken kepçenin altında kalıp, yaşamını yitirdi

Kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması ile ilgili yasal düzenleme bir kez daha yasallaştı. Birçok insan ‘’AKP döneminin bu kaçıncı yapılandırması’’ diye kendi kendine sormaktadır. Bu yasal düzenlemenin asıl amacı ‘’har vurup harman savrulan’’ kötü ekonomik yapının ihtiyaç duyduğu kamu finansmanı ihtiyacıdır. Kamu borçlusu ise, kötü ekonomik yapı nedeniyle içine düştüğü borcunu ödememe sıkıntısı ihtiyacıdır. Yani asıl amaç hükümetin paraya ihtiyacı olduğudur.