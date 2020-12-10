Odun külünden yangını geciktirici boya projesiyle Türkiye ikincisi oldular

Behçet DALMAZ/ VAN, (DHA)- VAN’ın Edremit ilçesindeki Ertuğrul Gazi Ortaokulu 8’inci sınıf öğrencileri Harun Ürek ve Ömer Ökrünç, iki öğrenci 2019-2020 TÜBİTAK proje yarışmasında, ‘Odun külünün yanma reaksiyonuna karşı duruşu ve ekosistemin korunması’ projesiyle kimya dalında binlerce proje arasında Türkiye ikinciliği elde etti. İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Keskin, yangını geciktirici odun küllerinden üretilen boya projesiyle başarı elde eden öğrencileri makamında kabul ederek, ödüllendirdi.

Van’ın Edremit İlçesinde bulunan Ertuğrul Gazi Ortaokulu 8. sınıfta okuyan Harun Ürek ve Ömer Ögrünç, okulun Tasarım Teknoloji Öğretmeni Güneş Şeker’in yardımıyla, yangını geciktirici odun külleriyle üretilen boya ile proje hazırladı. Hayata geçirilen proje, 27 Kasım’da Türkiye geneli binlerce projenin katılımıyla online yapılan 2019-2020 Eğitim -Öğretim yılı TUBİTAK Ortaokul proje yarışmasında, Kimya dalında Türkiye ikinciliği elde etti. Bu derece ile birlikte Ertuğrul Gazi Ortaokulu, son 4 yılda 7 bölge birinciliği ve 3 Türkiye derecesi elde ederek, kentte adından söz ettirmeye başladı.

ÖĞRENCİLERE KOL SAATİ HEDİYE ETTİ

Edremit ilçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Keskin, büyük başarı ilde eden iki öğrenci, öğretmen ve Okul Müdürü Mahmut Işık’ı makamına kabul ederek ödüllendirdi.

Öğrencilere birer kol saati, öğretmen ve okul müdürüne de çeşitli hediyeler veren Keskin, “Öz değerlerinize bağlı, çağdaş bireyler olun. Size niye saat hediye ettim. Çünkü öyle bir zamandayız ki, bizim boşa geçirecek zamanımız olmamalıdır. Sizleri tebrik ediyorum. Çok güzel bir proje geliştirmişsiniz” dedi.

‘4 YILDA 3 TÜRKİYE, 7 BÖLGE DERECESİ ALDI’

Projenin Koordinatörü Tasarım ve Teknoloji Öğretmeni Güneş Şeker, TÜBİTAK Ortaokul proje yarışmalarına 4 yıldır katıldıklarını belirterek, “Bu dört yılda iyi dereceler aldık. Şu ana kadar 7 bölge birinciliği ve 3 Türkiye derecemiz var. Projelerde, çocuklarımız hayal güçlerini kullanıyorlar ve onların bu halay güçlerini biz proje olarak ortaya koyuyoruz. Çocuklar çalışıyorlar ve çok güzel projeler çıkıyor. Bu yıl da iki öğrencimiz, geliştirdikleri projeyle Türkiye Kimya ikincisi oldular. Yanmayı geciktirici bir boya ürettiler atık malzemelerden. Bu atık malzemeler ile aynı zamanda ekosisteme zarar vermeyecek geri dönüşümü olan ve maliyeti olmayan bir boya üretmiş oldular. Yaptığımız boyayı şöyle öneriyoruz. Kullanılan ahşap malzeme ve duvarlarda odun külünün boya olarak kullanılması. Bu şekilde yangını geciktirecektir. Çünkü yangının saniyeler içerisinde ne kadar hektar alana ulaştığını hepimiz biliyoruz. Saniyeler önemli olduğu için yangında bu boya daha az can kaybına sebebiyet verecek. Projemiz, kimya dalında Türkiye ikincisi geldi. Bu yıl bölgede 4 birinciliğimiz var. Biyoloji, Teknolojik Tasarım ve Kimya dallarında da iki birinciliğimiz var. Biz 4 proje ile Türkiye finaline gittik. Finalde de Kimya dalındaki “Odun külünün yanma reaksiyonuna karşı duruşu ve ekosistemin korunması’ projemiz Türkiye ikincisi oldu” dedi.

ODUN KÜLÜNDEN BOYA ÜRETTİLER

Projeyi geliştiren Okulun 8’inci sınıf öğrencisi Ömer Ögrünç, arkadaşı ile birlikte geliştirdiği projenin Türkiye derecesi aldığını söyledi. Ögrünç, “Özellikle külün atık geri dönüşüm malzemesi olarak kullanılmasına karar verdik. Bunun üzerine odun küllerinden boya ürettik. Öğretmenimizin de destekleri ile geliştirdiğimiz proje, Türkiye ikinciliği elde etti. Özellikle geliştirdiğimiz bu proje, çıkan yangınların gecikmesine sağlıyor. Bu boyayı ormanlık alanlarda ağaçlara, mobilya sektöründe ve doğal gaz borularında kullanılmasına karar verdik. Derece alan bu projemiz ile ilgili ilçe Milli Eğitim Müdürümüz bizleri ödüllendirdi” diye konuştu.

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