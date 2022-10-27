Odun keserken uçurumdan yuvarlanarak hayatını kaybetti

- Reklam -

Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)- SİİRT’in Pervari ilçesine bağlı Köprüçay köyü kırsalında odun keserken dengesini kaybederek uçurumdan yuvarlanan Emre Zorci (27) yaşamını yitirdi.

Köprüçay köyü kırsalında yakacak odun kesen Emre Zorci, dengesini kaybederek uçurumdan yuvarlandı. Yakınlarının haber vermesiyle bölgeye AFAD, UMKE, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan aramada Zorci’nin cansız bedenine ulaşıldı. Zorci’nin cenazesi otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)

FOTOĞRAFLI



- Reklam -