Odun keserken düşen yaşlı çiftçi, hayatını kaybetti

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Sönmez, Osmanlı arşivlerini ve yabancı kaynakları araştırarak yazdığı ‘Yitik Miras Zeus Sunağı’ isimli kitabında, bir zamanlar kendi ışık ve ortamında en etkileyici haliyle yükselen bu anıtın Bergama’dan Berlin’e ilginç yolculuk öyküsünü anlattı.