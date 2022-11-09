ÖDÜLLÜ TİYATRO OYUNU “YİTİK CORİOLANUS” TÜRKİYE PRÖMİYERİ İÇİN ANKARA’DA!

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Oyun, 9 Kasım’da Ankara Tatbikat Sahnesi’nde İzleyicisi ile Buluşuyor…

İskoç tiyatrosunun yükselen yıldızlarından David Leddy’nin “Yitik Coriolanus” adlı oyunu, kara komedi yorumuyla ilk kez Türkiye’de. Üç yakınının ölümüyle sarsılan Chris, hapishanede yargılanmayı beklemektedir ve oyun oynayarak benliğindeki parçalanmanın üstesinden gelmeye çalışır. Tıpkı Shakespeare’in Coriolanus’u gibi savaş, hırs ve kibir abidesi olan Chris, kendi hayatının parodisini yapar. Arenaya çıkıp yaralarını ifşa eder. Ahsen Gül Ever hayat verdiği Yitik Coriolanus, terör ve silah ticareti sarmalında; sevgisizlik, tutku, korku ve utancın kıyılarına çarpa çarpa eriyen bir ruhun hikayesi olarak, izleyicisi ile buluşacak.



Oyun ilk kez Nisan 2017’de Glasgow’da Tron Theatre’da sahnelenmiş ve Scottish Arts Club Theatre Award ile The Stage Edinburgh Award ödüllerine layık görülmüştür. Cinsiyetsiz olarak yaratılan Chris karakterini önce yazarın kendisi, daha sonraki bir yapımda ise kadın oyuncu Irene Allan canlandırmıştır. Türkiye’de ise bu rolü ilk kez Ahsen Gül Ever üstleniyor.

Künye

Yazan: David Leddy

Çeviren: Nazlı Gözde Yolcu

Yöneten: Servet Aybar

Oynayan: Ahsen Gül Ever

Yapım: BRC Sanat Etkinlikleri Prodüksiyon

Sahne Tasarımı: Servet Aybar

Ses – Müzik: Katia Merdinoğlu

Hareket Düzeni: Ferdi Yıldız

Işık Tasarımı: Polat Niloğlu

Grafik Tasarımı: Derya Dilege

Fotoğraf: Levent Oğuz

Proje Asistanı: Hilal Yurdakul

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