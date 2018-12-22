2018 yılının son günlerinde ödüller çoğaldı. Ödül başarıya, ceza yanlışa verilir.

Ödüller, başarıyı takdir,teşvik ve özendirmek için verilir. Bireysel bilgi ve araştırmalarını toplumsal alanda etkin ve yaygın bir şekilde yoğunlaştıranlara ödül verilmesi ,sosyal ve toplumsal sorunların çözümüne önemli katkılar sağlar.

Dünyada ve ülkemizde her alanda ödüller dağıtılmakta:

Dünyada en büyük olarak kabul edilen “NOBEL ÖDÜLLERİ” verilmekte. Ülkemizden bilim adamı Aziz Sancar’a ve yazar Orhan Pamuk’a verilmişti.Bu ödülleri çoğaltacak eğitime önem verilmeli.Ulusal güç ve yeteneği geliştirmek eğitimle, çok çalışmayla, bilim ve akılla olur.

Ayrıca evrensel,bölgesel ve ulusal ödüller bulunmakta:

Ülkemizde en büyük ödül olarak kabul gören” Cumhurbaşkanlığ Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri” verilmekte.Kendi alanlarında üstün başarılı bulunan,Türker İnanoğlu,Erol Sayan,İzzet keribar,Mehmet İspirli’ye ve “Vefa Ödülü” Mehmet Akif Ersoy adına torunu Selma Ersoy Argon’a verildi. Ersoy, ödülü TBMM’ de açılacak M.Akif Ersoy köşesine konulmak üzere armağan edeceklerini ve 20- 27 aralık tarihlerinin M.A.Ersoy haftası olmasını dilediklerini ifade etti.

Bence bu ödül, Kurtuluş Savaşı Müzesi olarak kullanılan 1.TBMM binasında özel yerine konulmalıdır. Birinci meclis ile Akif arasında bir tarihi, manevi,kültürel ve milli bağ vardır.

Ayrıca “Kültür ve Turizm Baklanlığı “Kültür ve Sanat Özel Ödülleri”de verilmekte.Bu ödülün ilk kez 29 Ekim 1979 yılında verilmesi çalışmasında,Kültür Bakanlığı’nda görevim nedeniyle, konuyu gündeme taşıyarak önerim ve hizmetlerimin bulunmasından ve sonuç alınmasından büyük onur ve mutluluk duymaktayım.

Eğitim,bilim,teknoloji,sanayi, ticaret, basın,sinema, tiyatro ve diğer alanlarda resmi kurumların ve özel kuruluşların ödülleri de önemli bir yer tutmaktadır.

TUBİTAK Ödülleri’nin içeriği,konuları ve önemi unutulmamalıdır.Genç kuşaklara yönelik teşvik ve özendirme ödülleri yaygınlaştırılmalıdır. Gençlerin bilim ve teknolojiye yönelmeleri teşvik edilmeldir.

22 Aralık 218’de Halk Kültürü Araştırma Kurumu tarafından verilen “38.Türk Halk Kültürü Ödülleri”, İKSV tarafından verilecek “38. İstanbul Film Festivali Onur Ödülleri”, gazeteciler cemiyeti “Ulusal basın ve Anadolu basın ödüller” büyük ilgi görmekte ve heyecanla karşılanmaktadır.

Usta gazeteci Mete Akyol’a, Ankara Gazeteciler Cemiyeti’nin, büyük bir katılım ve ilgiyle, yıllar önce verdiği ve toplumsal takdirle karşılanan “Yaşam Boyu Gazetecilik Başarı Ödülü” örnek alınmalıdır.

Türk Dünyası ödülleri özel bir bilgi, ilgi ve araştırma gerektirir.Asya’dan Anadolu’ya,Kafkaslardan Balkanlara ve diğer bölgelere geçmişten günümüze uzanan çizgide, geniş bir açıdan bakılmalı ve değerlendirilmelidir.

Yerel Medya özendirme ödüllerine de gerekli özen gösterilmelidir. FOX TV’nin başlattığı” Her eve ve iş yerine bir yerel gazete” kampanyası canlılığını sürdürmelidir.

Ödüllerin yeri, zamanı, şekli,çeşidi ve içeriği toplumsal beğeni ile karşılanırsa saygınlığı artar. Toplum, araştırmaları ile kendisine katkılar sunanlara minnettar kalır,unutmaz ve unutturmaz.Tarihte iz bırakanlar bu anlamda hizmet üretenlerdir.Ödüller bunlara verilmelidir.