Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın talimatıyla 2 Mart Pazartesi gününden itibaren Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) öğrenim gören öğrencilere yönelik iki adet otobüs ücretsiz servis vermeye başlayacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi öğrenci dostu uygulamalarına devam ediyor.

Başkent’te yaşayan öğrencilere ulaşım kolaylığı sağlayan uygulamalara bir yenisi daha eklendi. Hacettepe Üniversitesi’nden sonra ODTÜ’lü öğrencilere bir müjde de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan geldi.

Başkan Yavaş’ın talimatıyla ODTÜ Kampüs içine 2 Mart Pazartesi gününden itibaren ücretsiz iki adet otobüs servisi hizmet vermeye başlıyor.

HAFTA İÇİ HER GÜN 08.00-18.00 ÜCRETSİZ RİNG

EGO Genel Müdürlüğü ile ODTÜ Rektörlüğü ile yapılan görüşmeler sonrası yapılan anlaşma doğrultusunda iki adet EGO otobüsü, kampüs içinde hafta içi her gün 08.00-18.00 saatleri arasında 15 dakika aralıklarla ring yapacak.

Açık Kahverengi A-1 Ringi adı altında hizmet verecek olan EGO otobüsleri, ODTÜ’lü öğrencilere ulaşım hizmeti sağlayacak.

ÖĞRENCİLERİN EKONOMİSİNE BÜYÜK DESTEK

ODTÜ’de öğrenim gören öğrencileri kampüs içine kadar yürümekten kurtaracak olan uygulama aynı zamanda öğrencilerin ekonomisine de büyük katkı sağlayacak.

2 Mart’ta başlayacak ücretsiz otobüs ring güzergahı;

A-1 Kapısı,

YDYO 1,

İİBF,

Rektörlük,

KKM,

İnşaat Mühendisliği,

Kimya Mühendisliği,

Makina Mühendisliği,

Endüstri Mühendisliği,

Yuva,

Mimarlık Fakültesi,

YDYO ve A-1 Kapısı olarak belirlendi.