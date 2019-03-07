Çankaya Belediyesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi yerleşkesinde elim bir trafik kazası sonucu yaşamını yitiren Psikoloji Bölümü öğrencisi İrem Kütük’ün adını 100. Yıl Çankaya Evi’ndeki kütüphaneye veriyor.

Çankaya Belediyesi, 2018 Kasım ayında Orta Doğu Teknik Üniversitesi yerleşkesinde elim bir trafik kazası sonucu yaşamını yitiren Psikoloji Bölümü öğrencisi İrem Kütük’ün adını 100. Yıl Çankaya Evi’ndeki kütüphaneye veriyor. İrem Kütük’ün adı, 100. Yıl Çankaya Evi’nin ağırlıklı olarak ODTÜ öğrencileri tarafından kullanılan kütüphanesine 9 Mart Cumartesi saat 13.00’de Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in ev sahipliğinde gerçekleşecek törenle verilecek.

İrem Kütük’ün örnek bir öğrenci olarak hayatın farklı alanlarında çalışmalar yaptığını, Çankaya Belediyesinin etkinliklerinde de aktif rol oynadığını ifade eden Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “İrem’in adını özellikle ODTÜ öğrencilerimizin gece gündüz yoğun olarak yararlandığı kütüphanemizde yaşatmak bizim için buruk bir mutluluk.