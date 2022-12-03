ODTÜ ÖĞRENCİLERİNDEN ANKARA’NIN SUYUNU ARITAN İVEDİK TESİSİ’NE TAM PUAN

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Şeffaflık ilkesi gereğince 2021 yılında kapılarını halka açan İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisi’ni, son olarak Orta Doğu Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri ve öğrencileri ziyaret etti. Yapılan yenileme çalışmalarının ardından son teknoloji araçlarla donatılan tesis, ziyaretçilerinden tam puan aldı.

Ankara’da şebeke suyunun kalitesini test etmek ve nasıl arıtıldığını görmek isteyen vatandaşlar, zaman zaman İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisi’ni ziyaret ediyor. Başkente içme ve kullanma suyu sağlayan barajlardan gelen ham suyun işleme tabi tutulduğu tesis, ODTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tuba Hande Bayramoğlu ve 3. sınıf öğrencilerini ağırladı.

ASKİ Su Arıtma Dairesi Başkanı Nuri Kali, Başkent’in 2070 yılına kadar içme suyu, kullanma ve endüstriyel su ihtiyacını karşılamak için 4 etap olarak planlanan ayrıca Avrupa’nın da en büyükleri arasında yer alan tesisi, ODTÜ öğrencilerine gezdirdi.

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TESİS GÜNDE 1 BUÇUK MİLYON METRE KÜP SUYU ARITIYOR

Gezi sırasında öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Kali, İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisi’nin günde 1 milyon 692 bin metreküp suyu arıtabilecek kapasitede olduğunu belirterek, “Geçtiğimiz yaz aylarında en yüksek 1 milyon 500 bin metreküp su üzerinde çalıştık. Şu aşamada kentin su ihtiyacı biraz azaldı. Şu sıralar günde 1 milyon 230 bin metreküp su arıtılıyor” dedi.

Tüm Ankara halkını tesisi görmeleri için davet eden Kali, “İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisi, Ankaralılara iyi hizmet sunabilmek için haftanın 7 günü 24 saat aralıksız çalışıyor. Tesisin 4. ünitesinin yapım ihalesine de başlıyoruz. Önümüzdeki dönemlerde debi yönünden bir sıkıntı yaşanabileceği için hemen 4. üniteyi devreye alacağız” diye konuştu.

“ANKARA’NIN SUYUNUN İYİ ARITILDIĞI GÖRÜLÜYOR”

ODTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tuba Hande Bayramoğlu, “Öğrencilerimizin derste teorik olarak gördüğü tüm bilgileri burada görsel olarak da görmelerinin çok yararlı olduğunu düşünüyorum. Tesis etkileyici zaten kapasite olarak da çok yüksek… Her ünitenin olması gerektiği gibi çalıştığını düşünüyorum. Ankara’da suyun iyi arıtıldığı görünüyor. Burada durultucu ünitelerini de görme fırsatımız oldu. Ankara’nın içme suyu içilebilir durumda zaten evde de kullanıyorum ve tavsiye ediyorum” ifadelerini kullanırken, ODTÜ öğrencileri de geziyi şu sözlerle değerlendirdi:

-Ece Nur Çavlan: “İlk defa bir içme suyu arıtma tesisine geldim. Daha önce kendimce bazı korkularım vardı ancak şu an Ankara’nın suyunun içilebilir nitelikte olduğunu düşünüyorum. Çok güzel arıtma ünitelerinin olduğunu gördüğüm için artık içim rahat olacak. Tesisi çok düzenli buldum açıkçası ve içerisi çok temiz. 2019’dan sonra yenilenmiş ve daha teknolojik aletler kullanılmış diyebilirim.”

-Rabia Güney: “Derste teorik olarak öğrendiğimiz şeyleri buraya gelip canlı bir şekilde izlemek, prosesin nasıl işlendiğini, suyun nasıl arıtıldığını görmek bizim için çok iyi oldu. Çünkü sınıfta işlediğimiz konuları bazen görsel olarak oturtamadığımız için anlayamadığımız oluyordu. Yeni kurulan tesisler de iyi revize edilmiş, neredeyse hiçbir şey manuel olmuyor. O yüzden de tesisin gerek işleyiş gerekse temizlik ve verim açısından çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Tesisten çıkan su içilebilir fakat apartmanlardaki borulara göre değişiklik gösterebiliyor durum.”