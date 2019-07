Ödemeler dengesi ve cari açık sorunu

Son günlerde çok uzun zamandır cari açık veren Türk ekonomisinin bu defa cari fazla verdiği söyleniyor ve ekonomi yönetimi bu durumu çok ciddi bir başarı olarak takdim ediyor.





Bir ülkenin ekonomisi ile bir ailenin ekonomisi arasında temelde çok da fazla bir fark yoktur. Bu açıdan bakınca hem bir aile hem de bir ülke için kazandığından fazlasını harcamak sürdürülebilir bir durum değildir.

Ödemeler dengesi ve bu denge hesabının içinde yer alan cari işlemler hesabı işte tam da bu yüzden çok önemlidir. Bu hesaplamalar bize bir ülkenin kazandığından fazlasını harcayıp harcamadığını, harcıyorsa bu harcamanın boyutunu ve ne şekilde finanse edildiğini gösterir.

Konuyu merak eden fakat ekonomi eğitimi almamış okurlarımız için önce biraz tanımlar ve hesap detaylarından bahsetmek istiyorum.

Yukarıda da bahsettiğimiz üzere ödemeler dengesi hesabı bir ülkenin diğer ülkeler ile olan ekonomik ilişkilerinin sonuçlarını ortaya koyan bir gelir gider hesabıdır. Ülkenin mal, hizmet ve sermaye hareketleri çerçevesinde sağladığı döviz gelirlerinin, aynı çerçevede yaptığı döviz giderlerine eşit olup olmadığını gösterir. Ödemeler dengesi hesabı cari işlemler hesabı, sermaye hesabı, finans hesabı, net hata ve noksan hesabı olmak üzere dört ayrı hesaptan oluşmaktadır.

CARİ İŞLEMLER HESABI

Ödemeler dengesinin birinci hesabı olan Cari işlemler hesabına mal ve hizmet hareketlerinden kaynaklanan gelirler ve ödemeler ile karşılıksız transferler kaydedilmektedir. Bir başka ifade ile cari işlemler hesabında başta dış ticaret dengesi (mal ihracatından sağlanan gelirler ve mal ithalatından kaynaklanan giderler) olmak üzere, hizmetler dengesi (turizm, inşaat, ulaştırma, haberleşme, bankacılık ve sigortacılık gibi uluslararası düzeyde yürütülen hizmetlerin doğurduğu gelirler ve giderler), birincil gelir dengesi (ücret ödemelerinden, doğrudan yatırımlardan, portföy yatırımlarından ve diğer yatırımlardan kaynaklanan gelirler ve giderler), ikincil gelir dengesi (hibeler, uluslararası kuruluşlara yapılan üyelik aidatı ödemeleri, yurtdışında yerleşik vatandaşların yaptığı bedelli askerlik ödemeleri, işçi gelirleri ve diğer transferler) yer almaktadır.

SERMAYE HESABI

Ödemeler dengesinin ikinci hesabı olan sermaye hesabı, üretilmeyen ve finansal olmayan varlıkların edinilmesinden ve elden çıkarılmasından kaynaklanan gelirleri ve giderleri ihtiva etmektedir.

FİNANS HESABI

Üçüncü hesapta yani finans hesabında ise bir ülkeden diğerine yönelik uzun ve kısa vadeli sermaye ithali veya ihracı (doğrudan yatırımlar, portföy yatırımları ve diğer yatırımlar) ile rezerv varlıklar yer almaktadır. Finans hareketleri, bir ülkede yerleşik kişi veya kuruluşun bir başka ülkede fizikî yatırım yapması (doğrudan yatırımlar), finansal kaynak aktarması (portföy yatırımları) veya borçlanması (diğer yatırımlar) biçiminde oluşmaktadır.

Rezerv varlıklar ise IMF nezdindeki varlıkların yanı sıra döviz varlıkları ile menkul kıymetlerden müteşekkildir.

NET HATA NOKSAN HESABI

Ödemeler dengesi hesapları çift kayıt muhasebe sistemine göre tutulmaktadır. Her işlem, hem alacak hem de borç olarak kaydedildiği için, cari işlemler hesabı ile sermaye hesabı toplamı, finans hesabına eşit olmalıdır. Ortaya çıkabilecek bir eşitsizlikten kaynaklanan fark, ödemeler dengesinin dördüncü hesabına yani net hata ve noksan hesabına kaydedilmektedir.

Türk ekonomisi Çok uzun zamandır cari işlemler açığı vermektedir. Bu durum o ya da bu şekilde kazandığımızdan dövizden daha fazlasına harcadığımız anlamına gelmektedir. Ülke ekonomisi aynı bir aile ekonomisine benzer demiştik kazanmadan devamlı olarak borçlanarak harcamak sürdürülebilir bir durum değildir. Bir ülke elde ettiği dövizden daha fazlasını harcıyorsa bunu ancak borçlanarak yapabilir.

Eğer ülkenin harcamaları gelecekte döviz kazandıracak iş ve işlemlere yönelik ise gelecekte kazanacağı dövizler ile almış olduğu döviz borçlarını ödeyebilir. Fakat eğer aldığı borçları döviz kazandırmayacak iş ve işlemlere harcıyorsa muhakkaktır ki eninde sonunda bir döviz borcu krizi ortaya çıkacaktır. İşte Türkiye’nin sorunu tam da budur ve Türkiye çok uzun zamandır kazandığı dövizden çok daha fazlasını harcamaktadır daha da kötüsü borç olarak aldığı dövizleri döviz kazandırmayacak işlere harcamakta, çoğunlukla da asfalt ve betona gömmektedir.

Türkiye’nin cari açığının bugünlerde düşmüş olması ilk bakışta son derece olumlu bir gelişme olarak görülebilir lakin cari açığın düşmesi ihracatın ya da diğer döviz kazandırıcı faaliyetlerin artmasından dolayı değildir. Cari açığın küçülmesi duran ekonominin bir sonucu olarak görünmektedir. Verilere baktığımız zaman gördüğünüz cari açıktaki küçülmenin büyük ölçüde ithalattaki radikal düşüşten kaynaklandığıdır. Bu da tüketemeyen, durağan, resesyona girmiş bir ekonominin göstergesidir.

Döviz kazanmadan döviz borçlarının ödenmesi mümkün değildir sadece yeni döviz borçları alarak eski döviz borçlarının faiz ve ana paraları çevrilebilir ve bu da kesinlikle sürdürülebilir bir durum değildir, böyle bir ekonomi her an yeni krizleri gebedir.

Sorunun çözümü üreten ve ihracat yapan dış ticaret ve cari fazla verebilen bir ekonomik yapı kurmaktan geçer bu yapılmadan yapılacak diğer her şey boşunadır derde deva olmaz…