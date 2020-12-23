Ödem atıcı çay tarifleri!

Uzman Diyetisyen Aslıhan Küçük Budak, birbirinden faydalı ödem atıcı özelliğe sahip çeşitli çay tarifleri verdi.

Siz de sıklıkla ödem problemi yaşıyor ve kendinizi sürekli şiş mi hissediyorsunuz? Ödem, vücuttaki bazı dokularda anormal sıvı birikmedir ve bacak, ayak, kollar ve ellerde oluşan şişlik ile kendini gösterir. Ödeminizin altında yatan problem nedir? İlk aşama bunu tespit etmek olmalı… Bir sağlık probleminin varlığı da ödeme neden olabilir, günlük rutininizde yaptığınız az su içmek gibi basit hatalar da…

Ödeminizin nedeni altta yatan bir sağlık problemi değilse bu önerilere dikkat ederek ve ödem atmanıza yardımcı olarak çayları tüketerek bu sorundan kurtulabilirsiniz;

· Yeterli miktarda su tüketin ve bu suyu gün içerisine eşit bir şekilde dağıtın. Yetişkin bir bireyin su ihtiyacı kış aylarında 30 ml/kg iken yaz aylarında 35 ml/kg’dır. (70 kg bir birey için kışın 2100 ml, yazın 2450 ml)

· Yeterli uyuduğunuzdan emin olun.

· Turşu, hazır gıdalar gibi tuzlu besinlerin tüketimini ve yemeklerinize eklediğiniz tuz miktarını azaltın.

· Hamur işleri, şekerli gıdalar, asitli içecekler gibi besinlerin tüketimini sınırlandırın.

· Çok fazla hareketsiz veya ayakta kalmayın. Hareketinizi arttırın, gün içerisinde ufak yürüyüşler yapın.

· Siyah çay, kahve tüketimini sınırlandırın.

Karanfilli Yeşil Çay

· 2 bardak su

· 1 tutam mısır püskülü

· 1 tutam kiraz sapı

· 6 sap maydanoz

· 1 poşet yeşil çay

· 2 adet karanfil

2 bardak suyu kaynatın ve kaynayan suyun içerisine tüm malzemeleri koyun. 4 dakika daha kaynattıktan sonra karışımı süzün ve afiyetle tüketin.

Elmalı Adaçayı

· 1 adet yeşil elma

· 1 adet limon

· 1 adet çubuk tarçın

· ½ çay kaşığı karabiber

· 5 adet karanfil

· 1 çay kaşığı biberiye

· 1 tatlı kaşığı adaçayı

· 1 litre su

Elma ve limonu kabuklarını soymadan dilimleyin ve bir demliğin içine koyun. Ardından içine tarçın, karanfil, biberiye, adaçayı ve karabiberi koyun. Üzerine 1 litre su ekleyin ve kaynatın. Kaynadıktan sonra süzerek afiyetle tüketin.

Zencefilli Çay

· ½ adet yeşil elma

· ½ adet limon

· 1 adet çubuk tarçın

· ½ tatlı kaşığı karabiber

· 3 adet karanfil

· 1 küçük dilim taze zencefil

· 1 avuç kiraz sapı

· 3 su bardağı su

· 1 poşet yeşil çay

Yeşil çay hariç tüm malzemeleri, kaynamış suya atın ve 15-20 dk kaynatın. Karışımı süzün ve 1 adet poşet çay koyup 5 dakika beklettikten sonra tüketin.

Karahindiba Çayı

· 1 su bardağı su

· 1 tatlı kaşığı karahindiba çayı

· 2 adet karanfil

1 su bardağı kaynamış suyun içerisine 1 tatlı kaşığı karahindiba çayını ekleyip karıştırın ve 3-4 dakika kadar demlenmesini bekleyip süzün ve içerisine 2 adet karanfil atarak afiyetle tüketin.

Soğuk Ödem Çayı

· 1 su bardağı demlenmiş yeşil çay

· Limon dilimleri

· 1 dilim ananas

· 1 adet salatalık

· Nane yaprakları

· 2 su bardağı su

Tüm malzemeleri karıştırıp, 1-2 saat dolapta beklettikten sonra afiyetle tüketin.