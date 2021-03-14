Ocakta unutulan patates kızartması mutfağı yaktı

Evden çalışanların birçoğunda boyun ve sırt ağrısı saptandığını söyleyen Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Gökhan Meriç, “Mesai saati kavramının kaybolması ve uzun süre dizüstü veya masaüstü bilgisayarda uygun olmayan bir çalışma ortamı ortopedik rahatsızlıklara davetiye çıkarıyor” diye konuştu.