Reidin-Gyoder Yeni Konut Fiyat Endeksi sonuçlarına göre, satışların yüzde 22’sinin bitmiş, yüzde 78’inin bitmemiş konut projelerinden yapıldığı Ocak ayında, stok erime hızı yüzde 3.3 olurken, Ocak ayında fiyat artışı bir önceki aya göre yüzde 0.05, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 2.79 olarak hesaplandı.

Sonuçları değerlendiren Gyoder Başkanı Doç. Dr. Feyzullah Yetgin, şu yorumu yaptı:



“Ocak ayında gerçekleştirilen yeni konut satışlarında peşinat ve banka kredisi kullanım oranı artarken, senet kullanım oranının azaldığını görüyoruz. Banka kredisi kullanım oranı Aralık ayında yüzde 4.0 gibi son derece düşük bir seviyeye gerilemişti. Ancak Ocak ayında bu oranın 6 puanlık bir artışla yüzde 10’a yükselmesi, faiz oranlarının yüzde 2.0’nin altına inmesiyle birlikte banka kredisi kullanımında tekrar hareketlilik başladığına işaret ediyor. Ayrıca yeni konut satışlarına yansıyan fiyat artışının yüzde 0.05 gibi düşük bir seviyede gerçekleşmesi, markalı konut üreticilerinin fiyat artışına gitmediğini gösteriyor.”

“KONUT KREDİ FAİZLERİNDEKİ HIZLI YÜKSELİŞİN SONUCU”

Reidin Genel Müdürü Alp Çapa da, Ocak ayı sonuçları hakkında şu değerlendirmeyi yaptı:



“Aylık ve yıllık bazdaki bu artış oranları gerek üretici fiyat endeksi gerekse bina maliyet endeksi artış oranlarının altında kalmaktadır. 2019 yılının ilk ayında satışlarda senet kullanım oranı yüzde 38; aynı dönemde banka kredisi kullanım oranı da yüzde 10 düzeyinde olmuştur. Özellikle banka kredisi kullanım oranının hem geçen ay hem bu ay düşük oranlarda kalması, konut kredi faizlerindeki hızlı yükselişin sonucudur. Diğer taraftan Ocak ayında yabancı yatırımcıya gerçekleştirilen satışlar (yüzde 7.0) ise son altı aylık ortalamanın (yüzde 13) altında kaldı.”

SATILAN KONUTLARIN YÜZDE 46’SI 1+1

Yeni Konut Fiyat Endeksi’nde, Ocak ayında bir önceki aya göre 1+1 konut tipinde yüzde 0.49 azalış; 2+1 konut tipinde yüzde 0.11 artış, 3+1 konut tipinde yüzde 0.48 artış ve 4+1 konut tipinde de yüzde 0.31 düşüş görüldü. Ocak ayında, markalı konut projeleri kapsamında yapılan satışların yüzde 7.0’lik kısmı yabancı yatırımcılara gerçekleştirilirken, bu satışlarda yüzde 46 düzeyinde 1+1 özellikteki konutlar tercih edildi.

KREDİ KULLANIMI ALTI PUAN YÜKSELİRKEN SENETLİ SATIŞ 16 PUAN GERİLEDİ

Markalı projelerden konut satın alan müşterilerin peşinat, senet ve banka kredisi kullanım oranları incelendiğinde, Ocak ayında peşinat kullanım oranı yüzde 52, banka kredisi kullanım oranı yüzde 10 ve senet kullanım oranı yüzde 38 seviyesinde oldu. Bir önceki ayda peşinat kullanımı yüzde 42, senet kullanımı yüzde 54, banka kredisi kullanımı da yüzde 4.0 olmuştu.

STOK ERİME HIZI YÜZDE 3.3

Yeni Konut Fiyat Endeksi, Ocak ayı stok erime hızı rakamları değerlendirildiğinde adet bazlı stoklarda yüzde 3.3 düşüş gözlemlendi. Ocak ayında satışı yapılan konutların yüzde 22’si bitmiş, yüzde 78’i bitmemiş konut stoklarından oluştu.