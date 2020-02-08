STK’larda Kadın Birliği Platformu KABİP’in “Öze Dönüş Hareketi kapsamında üç yıldır farklı temalarda düzenlediği Uluslar arası Kadım Değerler Fotoğraf ve Kısa Film Yarışması “GÖÇ” teması ile bu yıl Mamak Belediyesi ve Mamak Belediyesi işbirliği ile gerçekleşti.

Türkiye geneli 287 kısa film ve 121 fotoğrafın başvuruları arasından finale kalan kısa film ve fotoğraflardan ilk üçe giren eserler ödül aldı. Mamak Belediyesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi’nde gerçekleşen ödül törenine AK Parti Ankara Milletvekilleri Arife Düzgün Polat, Zeynep Yıldız, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş ve çok sayıda davetli katıldı.Yarışmada fotoğraf kategorsinde “Suriyeli Mahmut, Hayata Kaçış ve Göç Çocukları adlı fotoğraflar ilk üçe girerken, “Renaber, Kelebek Adam ve Tabib” adlı kısa filmler de kısa film kategorisinde ilk üçe girdi. Dereceye giren yarışmacıların ödülleri Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ve AK Parti Ankara Milletvekili Arife Düzgün Polat tarafından verildi.

Göç hüzün barındırır

“Sırtımdaki Evim, Umut, Aile, Hayata Kaçış, Suriyeli Mahmut, Tabib, Kelebek Adam”gibi birçok isimle adlandırılan fotoğraf ve kısa filmlerin aralarında, yapımcılar, milletvekilleri ve akademisyenlerden oluşan 8 kişilik jüri tarafından değerlendirildiği yarışmanın ödül töreninde Peygamberimizin hicreti olmak üzere bütün göçlerin kendi içlerinde bir hüzün barındırdığını kaydeden Belediye Başkanı Murat Köse, “Göreve geldiğimiz 10 ayı değerlendirdiğimizde ilçemizde hayata geçirdiğimiz , sosyal ve fiziki belediyecilik hizmetlerimizin yanı sıra sanatsal ve kültürel çalışmalarımızla da Güzel Mamak’ımızı sanatın, kültürün ve estetiğin merkezi yapma çabasını sürdürüyoruz. Tarihi insanlık kadar eski olan göç kavramı; insanların birtakım nedenlerden dolayı mekân değiştirmeleri anlamına gelmektedir. İnsanoğlu birtakım problemler nedeniyle mevcut yaşadıkları mekânları bırakarak daha iyi ve güvenli bir yaşam için yerlerini değiştirmek zorunda kalmıştır. Bizim için göç ensar olmaktır. Varsın, soframıza bir tabak daha konulsun. Varsın, ekmeğimizi fazladan bir parça daha bölelim. Başta Sevgili Peygamberimizin hicreti olmak üzere yeryüzündeki hemen hemen bütün göçler, kendi içlerinde hüzünlü hikayeler barındırır” diye konuştu.

Göç, Suriyeli Mahmut’un acısıydı

Suriyeli Mahmut’un Elazığ’da depremzede ailenin yardımına koştuğunu da sözlerine ekleyen Başkan Köse, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 74’üncü Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmasını hatırlatarak,”Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 74’üncü Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada dünyaya tarihî bir çağrıda bulundu. ‘Bu salondaki tüm ülkeleri adalet, vicdan, ahlâk esası üzerine bina ettiğimiz politikalarımızı desteklemeye davet ediyorum’ dedi ve dünya liderlerinin gözlerinin içine bakarak Aylan bebeğin o içimizi burkan resmini salondakilere gösterdi ve ‘Aylan bebeği ne çabuk unuttunuz?’ dedi. O resmi bir kez daha gördüğümüzde, ilk kez görmüşçesine acı ve yürek sızısı kapladı içimizi. Şükrettik halimize. Hatırlarsanız geçtiğimiz hafta Elazığ depreminde Suriyeli Mahmut vardı. Mahmut elleri parçalanıncaya dek göçük altında depremzede vatandaşımızı kurtardı. Allah razı olsun ondan. Göç belki de Mahmut’un acısıydı. Allah kimseyi vatanından mahrum etmesin diyorum. Bugün burada Belediyemiz, KABİP ve Yunus Emre Enstitüsü tarafından gerçekleştirdiğimiz kısa film ve fotoğraf yarışmasının teması GÖÇ. Biz eminiz ki, birbirinden güzel, emek harcadığınız filmler ve fotoğraflar çok değerli. Ben buradan yarışmaya katılan herkesin emeklerine sağlık diyorum. Ödül alacak vatandaşlarımızı da şimdiden tebrik ediyorum” diye konuştu. Konuşmaların ardından ödül alan fotoğraflar ve kısa filmlerin gösterimi yapıldı. Her iki ayrı kategori için yarışmanın birincisi 5 bin TL, ikinci 3 bin TL ve üçüncü olan yarışmacılar da 2 bin TL ile ödüllendirildi.