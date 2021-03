Obezite, Kovid-19’un ağır seyretmesinde en büyük etken

Amerika Birleşik Devletlerinde (ABD) yapılan bilimsel araştırma, küresel ölümcül salgın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) bağlı hastaneye yatışların en önemli sebebinin obezite olduğunu ortaya koydu.



Tufts Üniversitesi araştırıcıları tarafından Kasım 2020’ye kadar ABD’de Kovid-19 nedeniyle hastaneye yatan 900 binin üzerinde hastanın verisini değerlendiren bir çalışma yapıldı.

Çalışmanın sonuçlarını AA muhabirine değerlendiren Hacettepe Üniversitesi (HÜ) Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Öğretim Üyesi ve 2021 Amerikan Endokrin Kongresi Başkanı Prof. Dr. Okan Bülent Yıldız, çalışma ile çok önemli veriler elde edildiğini söyledi.



Özellikle Kovid-19’un seyri ve obezite ilişkisine yönelik çarpıcı sonuçlara ulaşıldığını dile getiren Yıldız, “Çalışma, hastane yatışlarının yüzde 30’unda obezite, yüzde 26’sında hipertansiyon, yüzde 21’inde diyabet ve yüzde 12’sinde kalp yetmezliği bulunduğunu gösterdi.” dedi.

Prof. Dr. Yıldız, şu bilgileri verdi:

“Toplamda her 3 hastadan 2’sinde bu önlenebilir nedenlere bağlı hastane yatışı olduğunu saptayan çalışmanın sonuçları, Journal of the American Heart Association dergisinde 25 Şubat’ta yayımlandı. Kovid-19 salgını döneminde obezite başta olmak üzere kronik hastalıkların tedavi ve izlemlerinde aksaklıklar yaşandı. Bu çalışma sonuçlarına göre obezite, hipertansiyon ve kalp yetmezliğinde yüzde 10’luk bir azalma sağlandığında dahi hastaneye yatış gerektiren ağır Kovid-19 vakalarında yüzde 11’lik azalma sağlamak mümkün.”