UZMAN diyetisyen Banu Süzen, “Obezite hastaları koronavirüs sürecini daha ağır geçiriyor. Özellikle kronik hastalığı ve obezitesi olan hastalarda bu süreç çok daha ağır geçiyor. Dolayısıyla normal kilomuzda olmamız bizim bağışıklık sistemimizi koruyan bir etmendir” dedi.

Uzman diyetisyen Banu Süzen, koronavirüs tedbirleri kapsamında evde kalanlarda ciddi kilo artışının yaşandığını söyledi. Süzen, kilo artış oranının 3 aylık süre içinde yaklaşık yüzde 3 ile 5 arasında olduğunu belirtti. Kilo artışının her zaman risk anlamına geldiğini kaydeden Süzen, “Obezite ile kronik hastalıkların birbiri ile paralel gittiğini, vücut ağırlığının artışının kronik hastalıkları da beraberinde getirdiğini biliyoruz. Bu süreç içerisinde kronik hastalığı olan kişilerde de kilo artışı oldu. Bu kilo kontrolünün yapılamamasından dolayı kronik hastalıkların komplikasyonlarının çok daha fazla görülmesine neden olabilecek. Bu süreçte aldığımız enerjiyle harcadığımız enerji arasındaki dengeyi bulmamız gerekiyor. Aldığımız enerji fazla harcadığımız enerji düşük olduğunda biz kilo almaya başlıyoruz” diye konuştu.

‘KRONİK HASTALIKLARINDAN KENDİMİZİ KORUYALIM’

Kilo artışında özellikle bel çevresinin kalınlaşmasının hipertansiyon, tip 2 diyabet (şeker hastalığı), kardiyovasküler hastalık riski gibi kronik hastalıkların tetikleyicisi olduğunu belirten Süzen, şunları kaydetti:

“Bu hastalıkları daha ilerleyen zamanlarda metabolik sendrom olarak adlandırdığımız sağlık harcamalarında artışa neden olan ciddi bir sağlık problemidir. Bu obezite ile doğrudan ilişkilidir. Özellikle bel çevresindeki yağlanma buna neden oluyor. Aşırı kilo artışı ile beraber şeker hastalığı gibi durumlarla karşılaşabiliyoruz. Aşırı kilo kas iskelet sistemini de etkiliyor. Bu durum dizlerde ve belde ağrılara neden olabilir. Bunların tamamı kronik hastalık sınıfına giriyor. Dolayısıyla aldığımız kilolar ileride bunlara neden olabilecek. Koronavirüs süresince kronik hastalığı olan kişilerde de kilo artışı görüyoruz. Dolayısıyla onlarda göreceğimiz komplikasyonların da artışı mutlaka olacaktır. Bu nedenle yeni normalleşme sürecine geçerken fazla kilolardan kurtulmamız gerekiyor. Gelecekte kronik hastalıkların komplikasyonlarından kendimizi koruyabilelim.”