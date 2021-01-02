O noter katibinden yine türkülü mühür paylaşımı

Nevra UÇKAÇ/ İZMİR, (DHA) – İZMİR’de çalışan ve yıl sonu nedeniyle iş yerinde yoğunluk yaşayan noter başkatibi Selma Öncül (46), türkü eşliğinde kaydettiği videoları ile dikkat çekiyor. Daha önce ‘Müdür Beyin Yeşil Kürkü’ türküsüne elinde mühürle çektiği video ile izlenme rekorları kıran Öncül, bu yıl sonu da ‘Oğlan Oğlan’ isimli Rumeli türküsüyle evrak mühürlerken videosunu kaydetti. Çalışırken müzik dinlemeyi sevdiğini söyleyen Öncül, genç meslektaşlarına da müzikle çalışarak işlerini keyifli hale getirmelerini tavsiye ediyor.

Torbalı ilçesi 6’ncı Noterlikte çalışan iki çocuk annesi Selma Öncül sosyal medyada paylaştığı videolarla dikkat çekti. 22 yıldır iş hayatını sürdüren ve daha önce Ankara 46’ncı Noter Başkatibi iken çektiği ‘Müdür Beyin Yeşil Kürkü’ videosuyla sosyal medyada tanındı. Selma Öncül, 2020 yılının son gününde de geleneğini bozmadı; türkü eşliğinde çalışırken videosunu kaydetti. Daha önce yayınladığı video 3 günde 1 milyon 200 bin kişi tarafından izlenen Öncül, 2021 öncesi de Rumeli türküsü ‘Oğlan Oğlan’ ile evrak mühürledi. Yılın sonunda defter tasdikleri yaptıklarını anlatan Selma Öncül, işlerinin aralık ayında arttığını belirterek, “Bu nedenle mesai bittikten sonra defter tasdiklerini yaparım. Müziği açıyorum ve video kaydediyorum. Daha önce de böyle videolar çekmiştim. Dün akşam da yayınladım. Bütün Türkiye’de noterlerin yıl sonu yoğun olur. Yeni yıla, yetişmesi gereken işler artar” dedi. 2012 yılından beri sosyal medya kullandığını kaydeden Öncül, o yıllardan itibaren video çektiğini hatırlatarak, “2013’den beri her defter tasdikinde böyle video çekiyorum. 2017 yılında da ‘Müdür Beyin Yeşil Köşkü’ videosu çekmiştim. Müzik dinlemeyi ve taklit yapmayı seviyorum. Fakat kendim şarkı söylemiyorum. Çalışırken dinlemeyi tercih ediyorum” diye konuştu.

‘İŞİNİZ KEYİFLİ HALE GETİRİN’

Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla ilgili tepkilerin olumlu olduğunu ifade eden Selma Öncül, yeni işe başlayanlara da işlerini severek yapmalarını ve görevlerini keyifli hale getirmelerini önerdi. Sosyal medyada artık video çekmeyi düşünmediğini de söyleyen Öncül şöyle devam etti:

“İşimi çok seviyorum. Sevdiğimiz müzikleri , iş sırasında dinlemeyi de ekleyince keyifli oluyor. Bundan dolayı bugüne kadar olumsuz bir eleştiri almadım. Notere gelen müşteriler, iş arkadaşlarım ve sanal aleme gelen yorumların hepsi olumlu. Son olarak ‘Oğlan Oğlan’ isimli türkü eşliğinde görüntü çektim. Gün içerisinde de müzik dinliyorum. Kulağıma hoş gelenlerle de video çekiyorum. Bu türkü, kulağıma hoş geldi” dedi.

‘DEFTER TASDİKLERKEN HAREKETLİ MÜZİK DİNLİYORUM’

Defter tasdik ederken dinlediği müziklerin hareketli olmasına dikkat ettiğini kaydeden Öncül, “Tasdik eşliğinde müzik hızlı ya da ritmik olmalı. 2020 yılının son videosunu çektim. Mesleği de bir noktada bırakmak lazım. Gençlerin önü açılsın, bir sürü genç katip var. Benim için yeterli. Zaten ciddi bir işimiz var. Müzik eşliğinde defter tasdik yaparak biraz olsun stresimizi atıyoruz. Saatlerce A 4 kağıda mühür basıyorum. Bir müddet sonra hipnoz gibi oluyor. Herkes müzik dinleyerek güne güzel enerjiyle başlamalı. En azından benim için müzik eşliğinde yapılan iş daha keyifli geliyor” diyor.



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