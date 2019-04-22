O köyle ilgili birkaç not

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun menfur bir saldırıya uğradığı Akkuzulu köyünün internet sitesinde yer alan bilgiler ve bununla ilgili yorumlarım şöyle:

“Misafirperver ve sıcakkanlı olarak biliniriz” deniyor.

Acı bir tebessümle karşılamak gerekiyor bu ifadeyi.

Okuma yazma oranı yüzde 60 dolayındaymış.

Türkiye genelinde okuma yazma oranının yüzde 90’ı aştığı bir dönemde yüzde 60’lık oran çok düşük gibi geldi bana. Hele de Ankara’ya yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki bir yerde.

4250 kişiden oluşan nüfusu ağırlıklı olarak Horasan’dan göçen Türkmenlerden oluşmuş.

Radikal milliyetçi yapıda acaba bu nüfus yapısının mı etkisi var? Piyade Er Yener Kırıkçı köyün verdiği üçüncü şehit. Daha önce de Yüksel Tuzcu ve Zihni Olmuş isimli askerlerimiz PKK’lı teröristlerle mücadele ederken yaşamlarını yitirmiş.

Bu durum köy halkının bazı konulardaki duyarlılığını artırmış olmalı.

Halkın başlıca geçim kaynağı tarım ve hayvancılık. Tarımda domates yetiştiriciliği, hayvancılıkta koyun besiciliği ön plana çıkıyor. İnşaat sektöründe kepçecilik yapanlar olduğu da belirtiliyor.



Orta halli, kıt kanaat geçinen bir ekonomik tablo var karşımızda.



Akkuzu uzun yıllar köy olarak varlığını sürdürmüş, ancak sonradan mahalle statüsüne alınmış. Son yerel seçimde Çubuk belediye başkanını seçmek için oy kullanmışlar. Seçimi Ak Parti’nin adayı yüzde 65 oyla kazanmış.



Yani bölgede milliyetçi-muhafazakar bir seçmen yapısı olduğu anlaşılıyor.

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Son sözüm şu:

Bu köyü keşke bir parti genel başkanına menfur saldırıyla değil de yemyeşil otlaklarında ak kuzuların meleştiği doğa harikası bir yer olarak tanımış olsaydık.