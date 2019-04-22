8.6 C
Ankara
22 Nisan 2019
Ana Sayfa Yazarlar O köyle ilgili birkaç not
Yazarlar

O köyle ilgili birkaç not

Nuri Kayış Nuri Kayış

-

6
0

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun menfur bir saldırıya uğradığı Akkuzulu köyünün internet sitesinde yer alan bilgiler ve bununla ilgili yorumlarım şöyle:

“Misafirperver ve sıcakkanlı olarak biliniriz” deniyor.
Acı bir tebessümle karşılamak gerekiyor bu ifadeyi.
Okuma yazma oranı yüzde 60 dolayındaymış.
Türkiye genelinde okuma yazma oranının yüzde 90’ı aştığı bir dönemde yüzde 60’lık oran çok düşük gibi geldi bana. Hele de Ankara’ya yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki bir yerde.

4250 kişiden oluşan nüfusu ağırlıklı olarak Horasan’dan göçen Türkmenlerden oluşmuş.

Radikal milliyetçi yapıda acaba bu nüfus yapısının mı etkisi var? Piyade Er Yener Kırıkçı köyün verdiği üçüncü şehit. Daha önce de Yüksel Tuzcu ve Zihni Olmuş isimli askerlerimiz PKK’lı teröristlerle mücadele ederken yaşamlarını yitirmiş.

Bu durum köy halkının bazı konulardaki duyarlılığını artırmış olmalı.
Halkın başlıca geçim kaynağı tarım ve hayvancılık. Tarımda domates yetiştiriciliği, hayvancılıkta koyun besiciliği ön plana çıkıyor. İnşaat sektöründe kepçecilik yapanlar olduğu da belirtiliyor.

Orta halli, kıt kanaat geçinen bir ekonomik tablo var karşımızda.

Akkuzu uzun yıllar köy olarak varlığını sürdürmüş, ancak sonradan mahalle statüsüne alınmış. Son yerel seçimde Çubuk belediye başkanını seçmek için oy kullanmışlar. Seçimi Ak Parti’nin adayı yüzde 65 oyla kazanmış.

Yani bölgede milliyetçi-muhafazakar bir seçmen yapısı olduğu anlaşılıyor.
++
Son sözüm şu:
Bu köyü keşke bir parti genel başkanına menfur saldırıyla değil de yemyeşil otlaklarında ak kuzuların meleştiği doğa harikası bir yer olarak tanımış olsaydık.

SONSÖZ YORUMLARI

Lütfen yorumunuzu girin
Lütfen adınızı girin

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Önceki İçerikSalamis Antik Şehri ‘anı para’ oldu
Sonraki İçerik23 milyon çocuğun bekası ne olacak?
Nuri Kayış
Nuri Kayışhttps://sonsoz.com.tr
Gazeteciliğe 1977 Son Havadis gazetesinde başladı, Hür Anadolu, Başkent, Ulus, Günaydın ve Sabah gazetelerinde çalıştı. RTUK Başkanlığı yapan yazarımızın 14 adet yayınlanmış kitabı bulunmaktadır.

RELATED ARTICLES

Yazarlar

23 milyon çocuğun bekası ne olacak?

İsmet Hazardağlı -
Devletin resmi rakamları: 2018 yılı sonu itibarıyla 0-17 yaş grubu arasında 22 milyon 90 bin 422 çocuğumuz var yani toplam nüfusumuzun yüzde...
Devamını Oku
Yazarlar

Haydi, ödülsüz kimse kalmasın!

Nuri Kayış -
2019’un dördüncü ayının sonuna yaklaşıyoruz ama çeşitli vakıf, dernek, cemiyet, birlik, sendika, oda, üniversite, okul ve öğrenci konseylerinin 2018 yılı için bol...
Devamını Oku
Yazarlar

Yine faiz problemi

İsmet Hazardağlı -
Merkez Bankası (MB) Para Politikası Kurul 25 Nisan 2019’da toplanacak. Toplantıya günler kala “Banka faizleri düşürür mü” tartışmaları aldı başını gidiyor.
Devamını Oku

Bu Haberler Kaçmaz!

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi bir araya gelen ortaokul öğrencileri, kanser hastası yaşıtları için hissettiklerini tuvale döktü.

Kanser hastası akranlarına umut oldu

Editör -
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi bir araya gelen ortaokul öğrencileri, kanser hastası yaşıtları için hissettiklerini tuvale döktü.
Kurumlara yapılan fidye yazılımı saldırılarında şifrelenen veriler karşılığında istenen fidyenin ödenmemesi sistemlere erişimi engellerken, iş akış sürecini de tehlikeye sokuyor.

Eğitim sektörü fidye yazılımı saldırılarıyla boğuşuyor

Yeni, 8. nesil Intel Core vPro işlemciler; daha iyi bir performans, uzun pil süresi, son derece hızlı Wi-Fi 6 ve Intel Hardware Shield sayesinde gömülü güvenlik özellikleri sunuyor.

Intel yeni 8. nesil Intel Core vPro’yu duyurdu

Facebook, Instagram kullanıcılarının şifrelerini korumasız bir şekilde sunucularında 'yanlışlıkla' depoladıklarını açıkladı.

Facebook milyonlarca Instagram şifresini ‘korumasız’ saklamış

SONSÖZ ÖZEL HABER VE RÖPÖRTAJLAR

PTT AŞ Genel Müdür Yardımcısı Osman Çetinkaya “Ptt Çalışanları Ptt’nin Her Faaliyetini Destekliyor”

PTT BÜYÜK BİR AİLEDİR

Özel Röportaj Emre Yılmaz -
PTT AŞ Genel Müdür Yardımcısı Osman Çetinkaya “Ptt Çalışanları Ptt’nin Her Faaliyetini Destekliyor”
Birbirinden bağımsız çok sayıda bilimsel çalışmanın sonuçları gösteriyor ki, meyve ve yüzde 100 meyve suyu tüketiminin, tip 2 diyabet, hipertansiyon, kalp sağlığı ve inme riskleri üzerinde nötr ya da yararlı etkiler yaratıyor.

Meyve ve Yüzde 100 meyve suyu tüketimi kalbi olumlu etkiliyor

Özel Haber Mehmet Akgün -
Birbirinden bağımsız çok sayıda bilimsel çalışmanın sonuçları gösteriyor ki, meyve ve yüzde 100 meyve suyu tüketiminin, tip 2 diyabet, hipertansiyon, kalp sağlığı ve inme riskleri üzerinde nötr ya da yararlı etkiler yaratıyor.

ASMMMO Başkanı Ali Şahin’den önemli uyarı ekonomiye odaklanmalıyız

Öne Çıkan Mehmet Akgün -
Ekonomik koşulların tüm topluma zarar verdiğini belirten Ankara Serbest Muhasebeci ve Malı Müşavirler Odası (ASMMMO) Başkanı Ali Şahin, "Gerekli önlemler alınmazsa uzun vadede ülke olarak büyük bir sıkıntı yaşayacağız"

Editörün Seçimi

POPÜLER MESAJLAR

POPÜLER KATEGORİLER

© 2006-2019 Sonsöz Gazetesi©, Tüm Hakları Saklıdır. Kullanım Şartları & Gizlilik - Designed by WpDsGnR
Tel: +90 (312) 394 57 71