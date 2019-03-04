9 yıldır Hürriyet’te Okur Temsilciliği (Ombudsmanlık) yapan Faruk Bildirici görevinden ayrıldı.

Veda yazısında, “Bu limanda dalgalar çok yükseldi, ayrılık zamanım geldi çattı” demesi, gazetenin yeni patronları ve yöneticileri ile anlaşmazlığa düştüğünü gösteriyor.

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Hürriyet adına büyük bir kayıp olarak görüyorum ayrılışını. Gazetenin vicdanıydı çünkü o.

-Kol kırılır yen içinde kalır anlayışıyla hareket etmedi, yalan yanlış haber yazan arkadaşlarını sert biçimde uyardı.

-Ayrımcılık ve nefret kokan söylemleri eleştirdi, haber ve yorumlarda şiddetin sıradanlaştırılmasına karşı çıktı.

-Polisiye haberlerin polis bakışıyla değil meslek ilkelerine uygun objektif bir dille yazılmasını savundu.

-Ekonomi sayfalarında kimi holding sahiplerine selam çakan reklam aromalı haberler verilmesine isyan etti.

-Davetle gidilen gezilerde davet sahibinin basın müşaviri gibi davranan, haberlerini bu şekilde kaleme alan meslektaşlarını topa tuttu.

-Hediyeler alıp güzelleme yazanları, ağırlandıkları restoranları göklere çıkaranları hatır gönül dinlemeden yerden yere vurdu.

-Türkçenin doğru kullanılmayışına, siyasi kişilerle mesafenin ayarlanamayışına, özel uçak gazeteciliği yapılmasına, magazin haberciliğindeki abuk sabukluklara, özel hayatın hiçe sayılmasına karşı kalemini korkusuzca salladı.

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Bir okuru olarak Faruk Bildirici’ye teşekkür borçluyum ben.

Yeni yaşamında sağlık ve mutluluklar diliyorum.

Bazen gitmek durmaktan, yazmamak yazmaktan daha anlamlıdır.