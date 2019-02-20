CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin Meclis grubu toplantısında yaptığı konuşmada önemli bir bilgiyi paylaştı, özetle şunları söyledi:

“Ankara’da Çayyolu’na giderken bizim genel merkezin hemen ön tarafında 34 bin 754 metrekarelik bir arsa var.

10 Ocak tarihinde Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayınlanan bir kararla bu arsaya sınırsız kat çıkma imkanı verildi.

Hani yüksek binalar örfümüzle adetimizle bağdaşmıyordu?

Hani yatay şehirleşmeye geçilecekti?

Büyük bir ihtimalle alıcısı da bellidir burasının.

Kupon arazi çünkü.

Bir yandan yüksek binalara izin veriyorlar, diğer yandan çıkıp bu binaları eleştiriyorlar.”

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Kılıçdaroğlu’nun bu önemli sözleri diğer eleştirileri arasında kaynayıp gitti. Baktığım gazetelerde tanzim sebze satışıyla ilgili değerlendirmesi ön plana çıkmıştı. Arsayla ilgili sözleri dikkate alınmamıştı.

Keşke Kılıçdaroğlu arsa açıklamasını bir saatlik konuşmasının içinde birkaç dakikaya sıkıştırıp harcamasaydı, o arsada düzenleyeceği basın toplantısında konuyu tek başına gündeme taşısaydı.

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Bu arada, başta Kılıçdaroğlu olmak üzere CHP yetkililerinin tanzim satış üzerinden iktidarı eleştirmeleri pek doğru bir yaklaşım değil.

Çünkü bu satışlar sayesinde domatesten patlıcana, soğandan patatese bir çok ürünün fiyatı yarı yarıya düştü. Ak Parti, çok aleyhine olan bir durumu tanzim satışlar vasıtasıyla lehine çevirmesini bildi.

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Yeniden o arsaya dönecek olursak:

CHP bu işin peşini bırakmamalı, o arsayı yakın takibe almalıdır.