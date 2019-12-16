Değil futbolcu, bakan, başbakan, cumhurbaşkanı da olsa bir insanı değerli kılan şey öncelikli olarak karakteridir.

Yazıya bu cümleyle niye başladığımı hemen anlatayım…

Galatasaray’ın kırma Fransız’ı Nzonzi Galatasaray’da iyi gitmeyen işlere son halka olarak eklendi.

Son oynanan MKE Ankaragücü maçı öncesi antrenmanda Ankara ekibine karşı sahaya ilk 11’de çıkarılmayacağını öğrenen, antrenman yeleğini yere fırlatan ve idmanı kimseye bir şey söylemeden terk eden Nzonzi, bu davranışıyla adeta Sarı Kırmızılı kulüpteki ipini çekmiş oldu.

Yahu bu nasıl bir cüret, bu nasıl bir profesyonellik, bu nasıl bir sporcu mantığıdır? Sen nasıl oluyor da kendinde böyle bir hak buluyorsun.

Cidden inanmakta zorluk çekiyorum. Sen ekmeğini yediğin, servetine servet kattığın Türkiye’de, Galatasaray kulübünün paralı bir çalışanısın. Kariyerin ne olursa olsun, teknik direktörün seni ister oynatır, ister oynatmaz. Bu tamamen hocanın inisiyatifinde olan bir şeydir. Görev verilirse giyersin formanı çıkar oynarsın, şayet verilmediyse de kulübede, her an sahaya çıkacakmışsın gibi hazır bir şekilde beklersin.

Kaldı ki, durum ortada. Takımının durumu da, senin bireysel performansın da yerlerde. Yani, nereden bakarsan bak elle tutulur bir tarafın yok.

Sarı Kırmızılı takımın opsiyonlu olarak, Roma’dan 1+1 yıllığına kiralayarak kadrosuna kattığı Nzonzi’nin açık konuşmak gerekirse bu olay ipini çekmiştir. Benim tanıdığım Fatih hoca böylesine olayları asla affetmez.

Tanıdığım diyorum, yaklaşık yirmi yıl kadar önce küçücük, incir çekirdeğini doldurmayacak bir olaydan Fatih hocamla aramız açılmıştı. İnanın bir sene kadar gördüğü yerde selam bile vermemişti. Tabi sonradan oturup konuştuk ve barıştık. Yani olay tatlıya bağlandı. Bu nedenle hocanın, ‘Bir pire için, bir yorgan yakma’ huyunu bildiğim için, Nzonzi’nin ‘+1’ yıllık opsiyonunun dahi kullanılmayacağını düşünüyorum.

Bu arada, Nzonzi’nin takım arkadaşlarına, “Ben otuz milyon EURO’luk oyuncuyum” diye konuşarak, ‘Küçük dağları ben yarattım’ diye havalarda dolaşması da olayın bir başka boyutu.

Ayrıca Paris Saint Germain maçında da Fatih Terim tarafından oyundan alınınca el kol hareketleriyle durumu protesto eden Fransız, tribünlerde yer alan az sayıdaki Sarı Kırmızılı taraftarın da tepkisini almıştı.

Kulislerde dolaşan bilgilere göre Nzonzi efendi hiç vakit kaybetmemiş ve hemen kendisine yeni bir kapı arayışına girmiş ve bu anlamda Torino ile anlaşma zemini oluşturmuş bile.

Eee ne demeli o zaman; Hadi bakalım Nzonzi efendi anca gidersin.

Hoşçakalın…