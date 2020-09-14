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Kategoriler: Teknoloji Haberleri

NVIDIA’dan mobile yatırım

Bir süredir iddia olarak kulislerde dolaşan olay gerçekleşti ve ekran kartı üreticisi NVIDIA, mobil cihazlardaki işlemcilerin arkasındaki şirket ARM’yi satın aldığını duyurdu.

Son yıllarda rekabetin arttığı alanlardan biri de akran kartı pazarı. Oyunların daha fazla popüler olması, pandemi ile beraber artan oyun oynama süreleri bu alandaki rekabeti de artırıyor. Sektörün önemli isimlerinden olan NVIDIA, bir süredir iddia olarak ortaya atılan ARM‘yi satın alma konusunu sonuca kavuşturdu. Şirketten yapılan açıklamada ARM‘yi 40 milyar dolara satın aldıklarını duyurdu.

NVIDIA ARM’yi satın aldı

Yapılan satın alma sonucunda ARM‘nin açık lisanslama modeli korunacak ve markanın müşterileri bu modeli kullanmaya devam edecek. ARM‘yi 2016 yılında 32 milyar dolara satın alan Japonya merkezli SoftBank ise 2021 yılında tamamlanacak bu satın alma ile ilgili tüm taahhütlerini yerine getirecek. Ayrıca ARM‘nin İngiltere Cambridge’deki merkezi açık kalmaya devam edecek.

NVIDIA yapılan bu anlaşma ile zaten güçlü olan grafik kartı pazarındaki konumunu daha da güçlendirmiş oldu. ARMözellikle mobil cihazlarda kullanılan işlemcilerin mimarisini geliştiren şirket olarak biliniyor. Bu satın alım ile beraber NVIDIA mobil işlemci dünyasına da dolaylı yoldan da olsa giriş yapmış oldu. 

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Etiketler: ARMMobilNVIDIA
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