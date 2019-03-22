Miting meydanlarının en tartışmalı konusu olan Tank Palet fabrikasına ünlü şef Nusret ortak olmalı ve Katar ordusu hemen devreden çıkartılmalı.

Değerli okurlarım bu önerimi şu sağlam gerekçe ile size açıklamak istiyorum.

Önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın şu sözlerini hatırlatayım:



“Savunma sanayimizdeki önemli bir yeri olan bu tesisi modernize etmemiz ve daha etkin kullanmamız şart hale gelmiştir.



Bunları sadece kamu hizmetleriyle gerçekleştirmeye kalktığımızda en az 50 milyon dolar gerekiyor. Biz çok daha farklı adım attık, gereken yatırımları yapmak modernizasyonu gerçekleştirmek üzere BMC’nin yüzde 50-50 Katar ile orada ortaklığımız var.



Aynı ortaklığı buraya da taşıdık. 25 yıllığına burayı BMC’ye yani Katar Türk iş birliği olan yere kiraladık.”



Bu kiralama gündeme geldiğinde Erdoğan’a, “Tank Palet fabrikasının ihalesi nerede?” diye soran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu şu sözlerle eleştirdi Erdoğan’ı:



“Kılıçdaroğlu ispat ederse cumhurbaşkanlığını bırakırım diyor. Bir devletin silah fabrikalarını yabancı orduya satıyorsan bu milletin namusunu satıyorsun demektir. Ülkücü kardeşlerime sesleniyorum. Silah fabrikasını yabancı orduya peşkeş çekene milliyetçi denmez. Bunlara oy verene de milliyetçi denmez.



Fabrikayı 50 milyon dolar para bulamadı diye Katar ordusuna verdiğini söylüyor. Erdoğan’a çağrı yapıyorum. Sözleşmeyi iptal et 50 milyon doları ben sana bulacağım. Bütün Türkiye şahit olsun. 20 milyar dolarlık fabrika bir hibe uçak karşılığı Katar Ordusuna tahsis edilmemeli.



Tank palet fabrikasını satarken askerlerin görüşünü aldın mı? Orada subaylar var. Fabrika satıldığında askerlerimiz Katar ordusunun emrinde mi çalışacak? İster Erdoğan cevap versin, ister sözcüsü Bahçeli.”



Değerli okurlarım ben hem Erdoğan’ın hem Kılıçdaroğlu’nun hoşuna gidecek, Devlet Bahçeli’nin ve Meral Akşener’in de alkışlayacağı bir öneride ve çağrıda bulunacağım.



Restoranları ile ünlü şef Nusret Gökçe’nin, İstanbul Maçka’daki Park Hyatt otelini 50 milyon Euro karşılığında Doğuş Grubu’ndan satın alacağı açıklandı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan hemen davet etsin ve “Nusret Gökçe bırak otel almayı, ver 50 milyon Euro’yu 25 yıllığına gel al Tank Palet fabrikasının yüzde 50 ortaklığını” desin.



Ben de Nusret Gökçe’ye, “Gel kardeşim otel yatırımından vazgeç, ülkemizin ordusuna yatırımı seç” diye çağrıda bulunuyorum.



Nusr-Et, Tank Palet ortaklığı oldu mu yüzde yüz yerli ve milli?

Bir nal tamam, şimdi geriye kaldı 3 nal ile bir at denir ya. Hiç merak etmeyin asla unutmam ihaleyi. Özelleştirme idaresi, “yerli ve milli” şartı koyarak yapsın bir ihale, bakarsınız 50 milyon doların çok daha üzerinde para kazanılır ki kötü mü olur?



Gökçe diyebilir ki, “benim işim, et, anlamam nedir Tank Palet.”

Sayın liderler; Erdoğan, Bahçeli, Kılıçdaroğlu ve Akşener durun heyecanlanmayın, paniklemeyin bu durum karşısında da “B” planım var.



“B” planıma göre bu durumda devreye girmeli Tank Palet için Ferit Şahenk.

Kafiye bu kez Tank-Şahenk ile de uydu gördüğünüz gibi.

Otellerini, limanlarını, bankasını satan Ferit Şahenk kardeşime savunma sanayinin önemli ve kazançlı bir yatırım olduğunu da hatırlatarak bir kıyak yapayım.



Katar ordusu 50 milyon dolar ile bu yatırıma “koşarak” geldiğine göre inanıyorum ki sen de “milli ve yerli” yatırımcı olarak onlardan hızlı koşar 20 Milyar dolar değerindeki Tank palet fabrikanın ihalesine otel satışından alacağın 50 milyon Euro ile katılırsın.

Ferit Bey, uçaklarını sattığını biliyorum, kalan var mı yok mu bilemem ama şunu söyleyeyim ki Türkiye Cumhuriyeti Devletine, “uçak hibe etmen” gerekmez bu yatırımı yapmak için.



Benim olmazsa olmaz şartım, ihaleye girip kazanmandır. “Uçak hibe eder, 20 milyar dolarlık fabrikaya 25 yıllığına ben ortak olurum” dersen karşına önce ben dikilirim bilesin.

Değerli okurlarım,



Melih Gökçek’in Ankara’da yaptığı Anka Park 450 milyon dolara mal oldu.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti Suriyeli sığınmacılara 35-40 milyar dolar harcadı.

İstanbul’da yapılan metroların bir kilometresi yaklaşık 40-45 milyon dolara mal oluyor.



Cumhurbaşkanlığı KHK ise “ihalesiz” bir karar ile 20 milyar dolarlık “milli ve yerli” Tank Palet fabrikamıza 25 yıllığına Katar ordusu ile BMC ortaklığına tahsis ediyor.

20 Ocak tarihli, “Anayasa rafa, bu nasıl kafa” başlıklı yazımda BMC’nin sahibi Ethem Sancak’ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bu tahsisi nasıl yaptıklarını şu sözlerle ortaya koyduğunu yazdım ki tekrar hatırlatayım:



“Liderimiz bana dedi ki; ‘Sen o otomotiv şirketinin altından kalkabilir misin?’ Valla ne emrederseniz onu yaparım. Ama buna gücüm yetmeyebilir. Elimdeki varidatım bu. Savunma sanayine girmek o gün için bir macera. Ben de eski bir sosyalist yeni bir Müslüman olarak kardeşlerim arasında adil bölüşmüştüm serveti. 16’da bir parçası kalmıştı.



Dedim; Bu para var. Bununla alınabiliyorsa ihaleye gireyim. Ama diyelim ki aldım. Bunu emrettiğiniz gibi güçlü bir sanayi şirketi haline getirebilmem için güçlü bir fon olması lazım arkamda. ‘Ne yaparız?’ dedi. Sizin büyük ferasetinizle Arapların onurlu bir bölümünü kendine getirttiniz.



Katar’la neredeyse tek millet iki devlet haline geldik. Allah da gani gani para vermiş Katar’a. Emir’de sizi kırmaz. Katar devletini ve silahlı kuvvetlerini bana ortak ederseniz bu işin altından kalkarız. Sağ olsun Sayın Emir’i aradı o da kırmadı. BMC’nin yüzde 50 eksi birini Katar ordusuna sattım. Tek başına yapmak istemiyordum. Benim gibi deli bir Laz ortak da önerdi bana Sayın Cumhurbaşkanım. Onu da yanıma aldım; Talip Öztürk, eşit bölüştük.”



CHP’nin de “Tank-Palet reklam filmi” yaptırdığını ve televizyonlarda yer alacağını da söyleyeyim.