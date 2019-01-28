Atatürk Kupası Salon Futbol Turnuvası’nda şampiyonluğa Nürnberg Türkspor ulaştı.

Almanya’nın Nürnberg şehrinde düzenlenen organizasyonunun finalinde penaltı atışları sonunda Fürth Turnerschaft’ı 3-1 yenen Nürnberg Türkspor, kupasını Nürnberg Başkonsolosu Yavuz Kül’ün elinden aldı.

12 takımın katılmış olduğu turnuvada 2’nciliği Fürth Turnerschaft, 3’üncülüğü Neustadt Türkgücü ve 4’üncülüğü ise Bayreuth Türk Futbol Kulübü elde etti.

Dereceye giren ilk 4 takıma çeşitli para ödülleri ve kupa verildi. Turnuvanın en iyi kalecisi Neustadt ekibinden Sinan Bulut olurken, Nürnberg Türkspor oyuncusu Ali Yapıcı ile Fürth Turnerschaft’lı Tolga Toker de 8’er golle en golcü futbolcu oldular.

SAYGI DURUŞU VE MİLLİ MARŞ OKUNDU

Futbolseverlerin yoğun alaka gösterdiği turnuva öncesi saygı duruşu yapılırken, hemen sonra İstiklal Marşı okundu. Başkonsolos Yavuz Kül de, burada yapmış olduğu konuşmada tüm ekiplerne başarı diledi.