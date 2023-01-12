NUREDDİN RAHAT OL

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Recep Bey yılın ilk kabine toplantısı ardından yaptığı konuşmada Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’ye dönerek “Müjde vermek istiyorum. Heyecanlanmayın. Otoyol ve köprü hizmetlerinin fiyatlarında yıl boyu herhangi bir artışa gidilmeyecektir. Nureddin senden para çıkmıyor yani rahat ol” dedi.

Nureddin Bey zaten son derecede rahat, bu paranın kendi cebinden çıkmayacağını elbette biliyor ve bu yüzden de rahat rahat etrafa gülücükler saçabiliyor.

Paranın Nureddin Bey ya da Recep Bey’in cebinden çıkmayacağını elbette bizde biliyoruz fakat biz hiçbir şekilde rahat değiliz çünkü bu paraların bütçeden çıkacağını ve eninde sonunda ödediğimiz vergilerden karşılanacağının farkındayız.

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Bakınız Recep Bey’in bu algı oyunlarından, algı yaratmaya yönelik konuşmalarından ve kamuoyunu yanlış bilgilendirmelerinden artık resmen gına geldi.

Mülkiye’den sınıf arkadaşım Başkent Üniversitesi İktisat Bölümü Başkanı, DPT-Planlama eski Uzmanı ve Karar yazarı Prof. Dr. Uğur Emek bu konuyu sahiplenip iyi takip eden ve kamuoyunu aydınlatan bir isimdir.

Uğur Emek atmış olduğu son tweette “Seçim nedeniyle 2021 Temmuzundan beri gişede zam yapılmıyor. Ancak sözleşme zammı yapılıyor ve aradaki fark katkı payı olarak ödeniyor. 2023’de 4 projedeki katkı payı 21 mlyr₺ katkı payı ödenecek. Bakanlık 2023 ödeneği 55,4 mlyr₺. Zam yapılmayınca bu çok daha artacak.” Diyor.

Uğur Emek paylaştığı tweetinde 4 projedeki durumu net olarak açıklamış buna göre:

PROJE ADI SÖZLEŞME ÜCRETİ TL GİŞE ÜCRETİ TL KATKI PAYI TL OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ 974 184 790 AVRASYA TÜNELİ 132 53 79 YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ 105 19 86 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ 386 200 186

***Kaynak Uğur Emek

Tabloya baktığımızda her dört projede de eksik kalan garanti geçiş başına sözleşme ücretini kamunun ödediğini görüyoruz. Fakat asıl mühim olan, görmemiz gereken her dört projede de geçen araçların gişede ödediğinden çok daha fazlasını kamu kaynaklarından yani vergi gelirleri ile oluşan Hazinenin kaynaklarından katkı payı olarak ödedikleri gerçeği.

Fakat Recep Bey kurt politikacı lafı öyle kullanıyor ki yemin etse başı ağrımaz, yalancılıktan mahkemeye versen sonuç çıkmaz, çünkü doğru söylüyor Nureddin Bey’in cebinden tek kuruş bile çıkmıyor.

Ama iş algıya geldiğinde herkes Nureddin Nebati’nin Hazine ve Maliye Bakanı olduğunu bildiği için bu söz vatandaşlar tarafından sanki Hazineden tek kuruş çıkmayacakmış gibi algılanıyor.

Laf cambazlığı ve algı yönetimi ancak bu kadar büyük bir başarı ile yapılabilir vallahi de, billahi de, tallahi de Goebels bunu duysa mezarında ters döner, bende kendimi bir şey sanıyordum der utancından sokağa çıkamaz.

Sevgili okurlarım bu Yap İşlet Devret projeleri gerçekten de çok büyük bir sorun çünkü öncelikle bir çok yatırım olması gerekenin çok ama çok üzerinde bir maliyet ile yaptırılmış ve sadece iş bu kadarla da kalmıyor bir çok fizible olmayan, gereksiz yatırım da “eser siyaseti” adı altında inşa edilmiş şimdi nasıl ödeneceği kara kara düşünülüyor.

Benim bu konuda önerebileceğim tek bir yol var o da bu şirketlerin devletleştirilmesidir. Bu yöntem ekonomiyi batırmadan bu projelerin yükünden kurtulmanın tek ama tek mantıklı yoludur.