Nuray öğretmenden uzaktan eğitime motosikletli destek

Ramiz Kaan OKTAR/GEYVE (Sakarya), (DHA) – SAKARYA’nın Geyve ilçesinde, sınıf öğretmeni Nuray Yıldırıcı, uzaktan eğitim nedeniyle motosikleti ile öğrencilerini tek tek ziyaret ederek, ödevleri ve EBA uygulaması konusunda destek verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan da Nuray öğretmeni konu alan videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

Geyve ilçesine bağlı Nuruosmaniye Mahallesi’nde bulunan Süleyman Gülsüm Odabaş İlkokulu’nda görevli sınıf öğretmeni Nuray Yıldırıcı, satın aldığı motosikleti uzaktan eğitime destek aracına çevirdi. Nuray Yıldırıcı, motosikleti ile öğrencilerini tek tek ziyaret ederek, dersleri ve EBA konusunda destek verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde Nuray Yıldırıcı’yı Ankara’da ağırlayarak, kendisini konu alan videoyu ise sosyal medya hesabından paylaştı.

Uzaktan eğitim sırasında öğrencilerine destek veren Yıldırıcı, “Hepimizi derinden sarsan Covid-19 pandemisi, öğrenci ve velilerimizi çok çaresiz bıraktı. Devletimizin, bakanlığımızın bizlere sunduğu EBA uygulamalarını kurmakta sorun yaşıyordu veliler. Telefonla görüştüğümüz, mesajlaştığımız velilerimizin bazıları, bu uygulamaları indiremediğini, bazıları ise bunu kullanacak akıllı cihazlarını olmadığını söyledi. Ben de ne yapabileceğimi düşündüm ve o sırada pencereden motorumu gördüm. Fotokopilerimi dağıtmaya başladım motorumla sosyal mesafeye de dikkat ederek, ödevleri dağıttım. Daha sonra gittiğim her öğrencimin EBA konusundaki sıkıntılarını dinledim ve yapabildiğim kadarıyla sorunları çözmeye çalıştım” dedi.

Okul müdürü Fatih Temren ise “Uzaktan eğitim bilinmeyen bir süreçti, bununla mart ayında tanıştık. Bir köy okulu olmamız ve internet sorunları yaşamamız bizi de oldukça zorladı bu süreçte. Kendi motosikletiyle giderek yeri geldi telefonunu modem olarak kullandı, yeri geldiğinde ödevleri ev ev dağıttı. Bu süreçte velilere psikolojik destek sağlaması çok önemli ve çok iyiydi. Bunu Nuray öğretmenimiz sayesinde başardık” diye konuştu.

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