- Reklam -

Nedim BAYHAN – Ömer HASAR / İSTANBUL, (DHA)- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Kağıthane Muhtarlar Derneği açılışına katıldı.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İstanbul programı kapsamında öğle saatlerinde Yeşil Vadi 1. Etap açılışına katıldı. Numan Kurtulmuş, buradaki programın ardından saat 17.00’da Kağıthane Muhtarlar Derneği açılışına katıldı. Kurtulmuşa, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve AK Partililer eşlik etti. Numan Kurtulmuş bir süre Kağıthane ilçesindeki muhtarlar ile sohbet etti. Ardından dernek açılışı gerçekleşti.

