Numan Kurtulmuş: 2023’te Erdoğan’ı yeniden Cumhurbaşkanı seçerek Türkiye Yüzyılının kapılarını sonuna kadar açacağız 

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Nedim BAYHAN – Ömer HASAR / İSTANBUL, (DHA)- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş Kağıthane Belediyesi Tarafından Yapımı Tamamlanan Yeşil Vadi 1. Etap açılışında konuştu. Kurtulmuş “Türkiye’de AK Parti’nin 20 yıllık iktidarında yaptığı en önemli şey nedir derseniz, bu hizmet ve eserleri tabii ki sayarız. Ama bunları yaptıran esas şey zihniyet devrimidir. 2023’te Recep Tayyip Erdoğan’ı yeniden cumhurbaşkanı seçerek Türkiye yüzyılının kapılarını sonuna kadar açacağız” dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 6 kilometrelik bisiklet ve yürüyüş yolu, çocuk bahçesi, spor ve dinlenme alanları, yaya köprüsü, süs havuzu ve sokak hayvanları için pati parkından oluşan Kağıthane’deki 1.Yeşilvadi’nin açılışına katıldı. Açılışa Kurtulmuş’un yanı sıra Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve vatandaşlar katıldı.



“AK PARTİ 20 YILDA ZİHNİYET DEVRİMİ YAPTI”

Açılışta konuşan Numan Kurtulmuş Türkiye’nin gelişim kaydettiğini ifade ederek “Ben burada hangi arkadaşımıza hatta hangi vatandaşımıza ‘Türkiye’de neler yapıldı’ desem, burada saatlerce konuşabiliriz. Yollar, köprüler, havaalanları, Marmaraylar yapıldı. Şimdi karşıda havaalanına gidecek metro bitmek üzere. Türkiye milli savunma sanayinde neredeyse dünyanın en iyi ülkelerinden birisi haline geldi. İHA’larımız, SİHA’larımız, deniz araçlarımız yapıldı. Bunları saymakla bitmez. Hizmet ve eser siyasetini gerçekleştirebilmiş olan bir siyasi kadro olarak Türkiye’de halkın önünde bu yürüyüşü inşallah milletimizle birlikte devam ettireceğiz ve 2023’te Recep Tayyip Erdoğan’ı yeniden cumhurbaşkanı seçerek Türkiye yüzyılının kapılarını sonuna kadar açacağız. Türkiye’de yerli bir otomobilin yapılabileceği kimsenin bir şekilde inanmadığı konulardan birisiydi. Yakın bir zamana kadar Türkiye’nin helikopter motoru, uçak motoru yapabilecek bir kapasiteye ulaşması hayal gibi görünürdü. Yakın bir zamana kadar Türkiye İHA’ları, SİHA’ları almak için elin oğlunun kapısında yıllarca bekler vaziyetteydi. Allah’a çok şükür bunların hepsi oldu. Nasıl oldu? Niyetle, kararlılıkla Türkiye’yi ileri taşıma niyeti ve arzusuyla yeniden büyük Türkiye ideali etrafında toparlanmış, kilitlenmiş bir şekilde yürüyerek oldu. Ama hepsinden önemlisi Türkiye’de AK Parti’nin 20 yıllık iktidarında yaptığı en önemli şey nedir derseniz, bu hizmet ve eserleri tabii ki sayarız. Ama bunları yaptıran esas şey zihniyet devrimidir. Zihniyet devrimi gerçekleştiği için, Türkiye’de vesayet düzenleri sona erdirildiği için, Türkiye’de yapamayız, yaptırmazlar şeklindeki özgüven eksikliği ortadan kaldırıldığı için Türkiye bunları yapabilmiştir” dedi.

2023 seçimleriyle birlikte Türkiye’nin büyük ve güçlü idealine kavuşacağını belirten Kurtulmuş “Artık Türkiye Yüzyılına giriyoruz. Milletin desteği ile milletin oylarıyla, milletin talebiyle daha güçlü bir Türkiye, daha büyük bir Türkiye, her alanda dünyada sözü geçen bir Türkiye olarak dünya siyasetinde etkin bir rol oynamak için kollarımızı sıvayıp yola devam ediyoruz. Dış politikada NATO toplantısında PKK ve PYD’nin yanı sıra FETÖ’nün de bir terör örgütü olma kararını Türkiye NATO toplantısında kabul ettirdi. İsveç ve Finlandiya eğer üye olacaksa Türkiye’nin onayı ile olacak. Türkiye açık bir şekilde dedi ki; terörle arana mesafe koyarsan bende girişine müsaade ederim. Şimdi o istikamette ikide bir Türkiye’ye biz dediklerinizi yapıyoruz diyorlar. Bu büyük bir başarıdır. Ukrayna ve Rusya arasında savaş başladığı günden bu yana neredeyse Türkiye’den başka hiçbir ülke arabulucu rolü oynamadı. Recep Tayyip Erdoğan Putin’le telefon görüşmesi yaparak, çoğu kez yüz yüze gelerek savaşın sonlandırılması, barışın temin edilmesi için adımlar attı. Bu anlamda Türkiye esir takasını gerçekleştirebilen ülke olarak dünya ülkeleri tarafından takdirle izlendi. Ayrıca bu savaşın devam etmesinin sadece savaşı, küresel ölçeğe taşıma riskinin yanında aynı zamanda büyük bir gıda krizine de yol açabileceğini bildiğimiz için tahıl koridorunun açılması için Cumhurbaşkanımız bütün gücüyle mücadele etti. Hatırlayın birkaç hafta evvel Putin kapıları kapatmış, bir daha tahılın çıkışına izin vermeyeceğini söylemişti. Ama iyi niyetle, kararlılıkla, insani diplomasimizin gereği olarak Cumhurbaşkanımız çabalarını ortaya koydu. 11 milyon ton tahıl dünya piyasalarına çıktı. Altılı masa 8 toplantı yaptı. Aklında 8 cümle kalan var mı burada? Her toplantıdan bir cümle. Kim aday olacak, ‘biz adayımızı çıkartırsak yıpratırsınız ‘diyorlar. Kimleri aday çıkarırsanız çıkarın biz bununla ilgilenmeyiz. Ama bu milletin şunu bilmeye hakkı var. 6 artılı masanın meselesi aday çıkaramamak değil, ortak bir fikir ve düşünce etrafında bütünleşememesidir” dedi.

