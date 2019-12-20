Türkiye’nin gündemi yoğun ve bu yoğunluk arasında bazı çok önemli konular gündemden düşüp, gözlerden kaçabiliyor, Mersin Akkuyu’da inşaatı devam eden nükleer santralde böyle önemli konulardan biri. Bu aralar kimse konuşmuyor, kimse Akkuyu’da inşaatı devam eden bu nükleer santralin ülkemize getireceği fayda ve doğuracağı tehditlerden bahsetmiyor, bende bu konuda bir hatırlatma yapayım, konuyu ısıtıp gündeme getireyim dedim.

İlk olarak şunu belirteyim nükleer yakıt kullanarak termik santrallerden elektrik enerjisi elde etmek, elektrik enerjisi elde etmenin en tehlikeli ve pahalı yoludur!

Nükleer yakıtın reaksiyonu sonucunda ortaya ısı, radyoaktif ışınlar ve radyoaktif atıklar çıkar. Ortaya çıkan ısı bir termik santralde suyun buharlaştırılmasında kullanılır, yüksek basınçlı buhar türbinleri ve türbinlerde dinamoları döndürerek elektrik enerjisi üretimi sağlanır. Buraya kadar olan kısım işin faydalı yönüdür, büyük miktarlarda kesintisiz elektrik enerjisi üretimi bu yolla sağlanabilir.

Lakin bu süreç zarfında canlılara ölümcül zararlar veren radyoaktif ışınlarda ortaya çıkar, yayılır bu ışın yayılımını önleyecek çelik ve beton kalkanlar insanları ve diğer canlıları bu ölümcül radyoaktif ışınlardan korur, elbette bir kaza olup da bu ışın yayılması engellenemez ise.

Ama süreç burada kalmaz nükleer yakıt çubuklarındaki uranyum bir süre sonra yanar, bozunur başka radyoaktif elementlere dönüşür ve nükleer santralde kullanılamaz hale gelir buna nükleer atık adı verilir.

Bu nükleer atıklar enerji üretiminde kullanılamaz, lakin hala ölümcül düzeyde radyoaktif ışınlar yaymaktadırlar, insanlara diğer canlılara ve çevreye zarar vermeyecek şekilde depolanmaları gerekir.

1993 yılında yasaklanmasına kadar başta ABD olmak üzere 13 ülke nükleer atıkları okyanuslara atıyordu. Bugün okyanus tabanında tonlarca nükleer atık olduğu biliniyor. Bu yöntem artık yasak, yer altı depolaması gerekiyor.

Depolama işlemi yakıtın reaktörden alınıp reaktör sahasında beş on yıl arasında muhafaza edilmesiyle başlar. Bu ilk depolama, kullanılmış yakıtın su dolu havuzlarda bekletilmesini kapsar. Su, hem yeni çıkartılan kullanılmış yakıtın yüksek radyasyonunu tutar, yayılmasını önler ve hem de soğumasına yardımcı olur. Isısının büyük oranda azaltıldığı bu ilk periyottan sonra kullanılmış yakıt, uzun süre depolamaya sevk edilir. Kullanılmış yakıtlar atık olarak gömülmeden önce kuru veya ıslak şartlarda 30 ila 50 yıl kadar korunurlar. Nihai olarak yer altı depolama aşamasında atığın, yerin yaklaşık 1000 mt altında, yer altı sularının bulunmadığı ve deprem riski olmayan kayalık bölgelere gömülmesi gerekmektedir. Yüksek seviyeli atıklar camlaştırılarak depolanmaktadır. Atıkların camlaştırılmasının nedeni camın suda çözünmesinin hemen hemen olanaksız olmasıdır. Böylece yer altı depolaması sırasında olabilecek bir suyla temas sonucunda atığın suya karışma ihtimali çok azaltılmış olmaktadır. Bu nükleer atıkların tamamen etkisiz hale gelmesi on binlerce yıl sürecektir.

Birde elbette kullanım ömrünü dolduran nükleer tesislerin sökülüp, radyoaktif materyalin depolanması ve bölgenin temizlenme işlemi var ve bu da çok yüksek maliyetli bir iştir.

Hiçbir kaza, bela olmasa dahi bu uzun vadeli atık depolama ve tesis sökümü işleri tahmin edilemeyecek kadar yüksek maliyetler ortaya çıkarmaktadır.

Bir kaza vuku bulması halinde ise ortaya çıkacak can kayıpları, çevre kirliliği ve maddi kayıplar ise astronomik boyutlardadır.

İnsan hatasından kaynaklanan Çernobil ve tahmin edilenden daha şiddetli bir deprem ve tsunami sonrasında ortaya çıkan Fukushima kazaları tüm insanlığa ders olmalıdır!

Ciddi hiçbir güvenlik önlemi alınmadan, güvensiz bir Rus teknolojisi ile Çernobil’de yapılmış olan nükleer santralin insan hatası sonucunda patlaması ile ortaya çıkan nükleer felaketin etkileri yurdumuzda da hissedilmişti.

Japonya bizden çok uzak gibi görünse dahi emin olun Japonların bilindik disiplin ve titizliğine rağmen engel olamadıkları Fukushima kazasının az ya da çok ülkemizi bile etkilediği ortadadır.

Kısacası nükleer teknoloji cehalete gelmez en ufak bir ihmal, beklenmedik bir insani ya da doğal olay kıyamete kadar sürecek bir felaket yaratabilir. Demedi demeyin, yol yakınken gelin bu maceradan vazgeçin.