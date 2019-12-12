Nükleer Karşıtı Platform (NKP) üyeleri ve Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan Elektrik Mühendisleri Odası’nda basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan NKP Sinop temsilcisi Zeki Karataş “Dünyada ve ülkemizde nükleer santral istemiyoruz” dedi.

Bünyesinde birçok meslek odası ve sendika barındıran NKP adına açıklama yapan NKP Sinop temsilcisi Zeki Karataş 10 Aralık günü gerçekleştirilen Sinop Nükleer Santrali’nin çevresel etkilerinin değerlendirildiği İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu (İDK)’nin oldu bittiye getirildiğini vurgulayarak “ÇED dosyasının açıklanacağı toplantıya Sinop halkı alınmadı, Hükümet yanlış bilgi vererek halkımızı yanıltıyor, Dünyada ve ülkemizde nükleer santral istemiyoruz” konu başlıkları altında açıklamalarda bulundu. Dünyada ve ülkemizde nükleer santral istemiyoruz.

Nükleer Karşıtı Platform (NKP) üyeleri ve Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan Elektrik Mühendisleri Odası’nda basın toplantısı düzenledi.

Sinop halkının yaşama haklarını savunmaları ellerinden alındı

Sinop halkının yaşama haklarını savunmalarının ellerinden alındığını vurgulayan Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan “Bugün itibariyle tıpkı 6 Şubat’ta olduğu gibi daha önceden kurgulanmış senaryosu çizilmiş, yazılmış, rol paylaşımı yapılmış bir kurgu ile karşı karşıyayız. Tıpkı 6 Şubat’ta olduğu gibi ÇED halkı bilgilendirme toplantısı adı altında yapılan düzmece bir toplantı kent merkezine 15 km uzaklıkta Sinop halkının kendisine yer bulamadığı, polis barikatları yüzünden toplantı salonuna dahi giremediği toplantının katılımcılarının akreditasyonlarının günler öncesinden belli olan 6 Şubat sürecini hep birlikte yaşadık.

Bugün yaşananlar 6 Şubat’ta yaşananlarla benzerlik göstermektedir.

Bu toplantının çağrısı bize geldiğinde çağrının kimlere gönderildiği, toplantıya kimlerin davet edildiğine baktığımızda Sinop halkını temsilen sadece Sinop Belediye Başkanının çağrılıyor olması bu işin önceden kurgulandığını gösteriyor. Sinop halkının ve çocuklarının daha temiz daha çağdaş daha yaşanabilir kentte ve bunun sürdürülebilir olduğu bir ortamda yaşama haklarını savunmaları, kendilerini ifade etmeleri bugün ellerinden alınmıştır.

Sinop’un milletvekillerinin ve sivil toplum örgütlerinin hiçbirisinin davetli olmadığı sadece Sinop halkını temsilen Sinop Belediye Başkanının davetli olduğu ve salonun tamamının hükümetin kendi bürokratları ve nükleer lobinin Türkiye’deki işbirlikçileri tarafından doldurulduğunu gördük. Orada amaç Sinop halkının sesini kısmak, Sinop’un kendini temsilde zayıf düşmesini sağlamak ve tıpkı 6 Şubat’ta olduğu gibi oldu bitti ile sürecin devam etmesini sağlamaktı.” şeklinde konuştu.

Oldu bittiye dur dedik

“Biz bugün yaşadığımız sürecin daha öncesinde benzerlerini yaşadığımız için tabi ki hazırlıklıydık. Çok değerli milletvekillerimizle, Nükleer Karşıtı Platform’un çok değerli üyeleri ile salonda yerimizi aldık. Orada tarihin bir kez daha tekerrür ettiğini gördük. Toplantı oldu bittiye getirilmeye çalışılırken bizim müdahalemizle bu oldu bittiye dur dedik. Sürecin 6 Şubat’tan itibaren sakat bir süreç olduğunu, bizim için gayri meşru bir süreç olduğunu bir kez daha gördük. 6 Şubat tarihinde ne yaşandıysa 10 Aralık gününde de o yaşandı. Bizim için bugün yapılan toplantı gayrı meşrudur. Biz bu toplantıyı yapılmamış sayıyoruz ve sürecin ilk başından itibaren yeniden başlatılması daha demokratik ve katılımcı bir ortamda Sinop halkının kendini özgürce ifade edebileceği geniş salonlarda oldu bittiye getirilmeden tekrar başlatılması gerektiğini ifade ederek salonu terk ettik. Hiçbir oldu bittiye, hükümetin hiçbir baskısına boyun eğmeden Sinop halkı ile birlikte; Sinop halkı adına, Sinop’un çocukları adına, Sinop’un çocuklarının geleceği adına mücadelemizi devam ettireceğiz. Bugüne kadar yaşanan süreç bizim ve Sinop halkı için meşru değildir. Süreç sakatlanmıştır. Sinop nükleer santrali dahil bugüne kadar hükümet tarafından yapılan lobi tarafından da desteklenen hiçbir toplantıyı, çalışmayı, faaliyeti sürecin aşaması olarak görmüyoruz ve meşruluğunu kabul etmiyoruz. Bundan sonra buna benzer her toplantıda, faaliyette yine Sinop halkının temsilcileri olarak tüm STK’lar ile birlikte bugün olduğu gibi haksızlıkları haykıracağız. Sinop çocuklarının geleceğini lobilere peşkeş çekmeyeceğiz. Biz nükleer santral meselesini sadece Sinop’un meselesi olarak görmüyoruz. Nükleer santrale hayır derken sadece Sinop’ta kurulacak santrale hayır demiyoruz. Biz dünyanın hangi köşesinde kurulmak istenirse istensin nükleer santrallere karşıyız. Biz Sinop çocukları için istemediğimizi dünyada yaşayan tüm çocuklar içinde istemiyoruz. Bütün dünya çocukları için daha yaşanabilir daha temiz bir çevre istiyoruz.” Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan

Belediye başkanı Ayhan sözlerini bu şekilde sonlandırdı.

Zeki Karataş NKP Sinop temsilcisi:

ÇED dosyasının açıklanacağı toplantıya Sinop halkı alınmadı

Sinop Nükleer Santral projesinin çevresel etkilerinin değerlendirildiği, İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu 1. Toplantısı Ankara’da düzenlendi. Toplantıya, Nükleer Karşıtı Platform (NKP) temsilcilerinin bir kısmı alınmadı. NKP üyeleri halkın alınmadan, oldu bittiye getirilerek oluşturulan Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporunun ele alındığı bu toplantıyı, yasa dışı bulduğumuzu buradan duyuruyoruz.

Biz NKP bileşenleri, ülkemizde ne Sinop’ta ne Mersin’de, ne de İğneada’da nükleer santral kurdurmayacağımızı bir kez daha ilan ediyoruz.

Bilindiği üzere; Sinop Nükleer Santrali’nin çevresel etkilerine yönelik, 6 Şubat 2018 tarihinde Sinop’ta halkın katılım toplantısı gerçekleştirildi. Tüm çabalarımız ve itirazlarımıza rağmen ÇED başvurusu dosyasının açıklanacağı Sinop Halkını Bilgilendirme Toplantısı’na Sinop halkı alınmadı. Sinop halkının bilgilendirme toplantısının yapılacağı salona girmelerini önlemek için de toplantının yapılacağı, Sinop Üniversitesi Uygulama Oteli Konferans Salonu’na yakın mesafede güvenlik güçlerince bariyer oluşturularak halkın katılımı önlendi. Tek taraflı yanlı bir rapor hazırlandı.

Nükleer Karşıtı Platform (NKP) üyeleri ve Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan Elektrik Mühendisleri Odası’nda basın toplantısı düzenledi.

Sinop’ta salona alınmayan bizler, Sinop Valisi’ne durumu anlatmak ve dilekçeler vermek için Sinop Valiliği’ne geldiğimizde gaz ve TOMA ile karşılaştık. Buna rağmen Sinop halkı mağduriyetini dile getiren dilekçeleri valiliğe sundu.

İktidar milletvekilleri, hükümet yandaşları ve öğrencilerle gerçekleştirilen bu toplantıyı yok hükmünde saydığımızı bir kez daha dile getiriyoruz. İtirazlarımız dikkate alınana kadar mücadelemizi devam ettireceğiz.

Sinop’ta düzenlenen toplantıda halk adına katılım sağlamaya çalışan NKP üyeleri Ankara’da gerçekleştirilen toplantıya katılımları da engellendi. Kendinden olmayana tahammülü olmayan hükümet yetkilileri bugün ayrı bir hukuksuzluk örneği sergileyerek halk iradesini bir kez daha yok saymıştır.

Hükümet yanlış bilgi vererek halkımızı yanıltıyor

Hükümet, Türkiye’nin ikinci nükleer santral projesi olan ve Sinop’ta Elektrik Üretim Anonim Şirketi tarafından kurulmuş olan EUAS International ICC Merkezi Jersey Adaları Türkiye Merkez Şubesi tarafından, Sinop İli Merkez İlçesi Abalı Köyü’nün İnceburun mevkiinde kurulması planlanan 4.560 MW’e kurulu gücündeki santralin kurulumuna yönelik ısrarı hız kesmeden sürdürmektedir. Halkı yanlış bilgiler vererek yanıltan hükümet, enerji ihtiyacını gerekçe göstererek ülkemizin geleceğini yok etmektedir.

Ülkemizde, milli enerji politikaları ve savunma ihtiyacı bahane edilerek, yerli işbirlikçileri ve nükleer lobilerin desteği ile elektrik enerjisi senaryolarının her gün biri sahnelenmektedir. Kamusal bilincin çoktan yok olduğu ülkemizde, gerçekdışı enerji krizleri yaratılıp kamu bütçesi adeta yağmalanmaktadır.

Siyasi iktidar pervasızca ülkemizde; oldukça tehlikeli riskler barındıran, insanlık ve çevre adına oldukça kaygı verici bir teknolojiyi gündemimize sokmaktadır.

Nükleer santrallerin gerekliliği konusunda tek taraflı bilgilendirmeler yapılarak halk aldatılmakta; Mersin – Akkuyu, Sinop – İnceburun ve Kırklareli – İğneada’da halkın onayı alınmadan, uzman görüşü olmadan, tüm itirazlara inat projeleri hayata geçirmeye çalışmaktadır. Üstelik yanıbaşımızda yaşanan Çernobil faciası ve Fukişima’ya rağmen.

Dünyada ve ülkemizde nükleer santral istemiyoruz

Biz, dünyada ve ülkemizin hiçbir yerinde nükleer santral istemiyoruz. Hükümetin hukuksuz kapalı kapılar arkasında aldığı kararlara itiraz ediyoruz. Nükleer santral inşaatlarının biran önce durdurulmasını, nükleer silahların ülkemize sokulmamasını, ülke ekonomisinde bu projeler için ayrılan kaynakların halkın ihtiyaçları doğrultusunda kullanılmasını; eğitim, bilim ve teknolojiye yatırım yapılarak çağ atlamayı talep ediyoruz.

Alınan yanlış kararlardan derhal vazgeçilmelidir. Yapılacak enerji planlaması ile üniversiteler, meslek odalarının ve toplumun görüşleri alınarak kamu esaslı uygulanmasında sakınca barındırmayan doğru alternatiflere yönelinmesini talep ediyor, acil yasal düzenlemeler yapılması gerektiğinin altını çiziyoruz.

Sinop Nükleer Santral projesinin çevresel etkilerinin değerlendirildiği, İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu 1. Toplantısı Ankara’da düzenlendi.

Bizler NKP bileşenleri olarak ülkemizde kurulması planlanan sadece nükleer santraller ve nükleer silahlara yönelik değil, devlet desteği ile sermayenin talanına açılan doğaya yönelikte mücadele ediyoruz.

Onurlu mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz.

Ulusal ve yerel yandaş şirketlerin kar hırsı ile doğayı, kamusal alanları elimizden alınmasına izin vermeyeceğiz. Mücadele eksenimizi genişleterek ülkemizin tüm değerlerini var gücümüzle savunacağız.

NKP olarak kurulması planlanan nükleer santrallerin iptal edilene kadar mücadelemizi devam ettireceğiz. Ülkemizi feda etmeyeceğiz.