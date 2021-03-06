Nüfusumuzun yüzde 49.9’u kadın, yüzde 50.1’i erkek

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre; 2020 yılında, kadın nüfus 41 milyon 698 bin 377 kişi, erkek nüfus 41 milyon 915 bin 985 kişi ile, toplam nüfusun yüzde 49.9’unu kadınlar, yüzde 50.1’ini ise erkekler oluşturdu.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre kadınlar ile erkekler arasındaki oransal denge, kadınların daha uzun yaşaması nedeniyle, 60 ve daha yukarı yaş grubundan itibaren kadınların lehine değişti. Kadın nüfusun oranı, 60-74 yaş grubunda yüzde 52.3 iken 90 ve üzeri yaş grubunda yüzde 73.4 oldu.

Hayat tabloları, 2017-2019 sonuçlarına göre; doğuşta beklenen yaşam süresi, Türkiye geneli için toplamda 78.6 yıl, kadınlarda 81.3 yıl, erkeklerde 75.9 yıl oldu.

Sağlıklı yaşam süresi, belirli bir yaştaki kişinin günlük hayattaki faaliyetlerini sınırlandıracak bir sağlık sorunu olmadan yaşaması beklenen yıl sayısı olarak tanımlanıyor.

Hayat tabloları, 2017-2019 sonuçlarına göre; sıfır yaşında bulunan bir kişi için sağlıklı yaşam süresi, Türkiye’de toplamda 57.3 yıl, kadınlarda 55.4 yıl ve erkeklerde 59.1 yıl olarak hesaplandı. Buna göre, erkeklerin sağlıklı yaşam süresinin kadınlardan 3.8 yıl daha uzun olduğu görüldü.

Ulusal Eğitim İstatistikleri Veri Tabanı sonuçlarına göre; 2008-2019 yılları arasında, 25 ve daha yukarı yaşta olan ve en az bir eğitim düzeyini tamamlayanların toplam nüfus içindeki oranının yıllar itibarıyla arttığı görüldü.

En az bir eğitim düzeyini tamamlayan 25 ve daha yukarı yaştaki bireylerin toplam nüfus içindeki oranı, 2008 yılında yüzde 81.1 iken 2019 yılında yüzde 91.0 oldu. En az bir eğitim düzeyini tamamlayanların oranı cinsiyete göre incelendiğinde; 2008 yılında, kadınlarda yüzde 72.6, erkeklerde yüzde 89,8 olan bu oran, 2019 yılında sırasıyla yüzde 85.7 ve yüzde 96.4 oldu.

En az üniversite mezunu olan 25 ve daha yukarı yaştaki nüfusun toplam nüfus içindeki oranı ise 2008 yılında yüzde 9.8 iken 2019 yılında yüzde 20.8 oldu. Bu oran cinsiyete göre incelendiğinde; 2008 yılında 25 ve daha yukarı yaşta olup en az üniversite mezunu olan kadınların oranı yüzde 7.6, erkeklerin oranı yüzde 12.1 iken bu oran 2019 yılında kadınlarda yüzde 18.5, erkeklerde ise yüzde 23.1 oldu.