Nüfusu 23 ilden fazla İnegöl’deki vaka artışı, HES uygulamasına yansıdı

Semih ŞAHİN-Huzeyfe ÖZDEMİR/ İNEGÖL, (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde, koronavirüs vaka sayılarındaki artış Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasına yansıdı. 274 bin nüfusu 23 ilden kalabalık olan İnegöl’de, HES verilerine göre vaka sayılarının son 3 ayda hızla artmasıyla risk haritası rengi, kırmızıya döndü.

Nüfusuyla Türkiye’nin 23 ilini geride bırakan, yüzölçümü olarak da 15 ilden daha büyük olan Bursa’nın İnegöl ilçesinde koronavirüs vakaları, son 3 ayda artış gösterdi. Vaka sayısındaki artış, HES uygulamasına da yansıdı. Uygulamadan 3 ay önce alınan risk haritası görüntüleri ile aralık ayı risk haritası görüntüleri arasında büyük fark olduğu görüldü. İlçenin neredeyse tamamı, 3 ayda kırmızıya büründü. İnegöllü vatandaşlar, vaka artışına tepkilerini dile getirdiler.

‘HERKES AİLESİNDEN BİRİNİ KAYBETMEYE BAŞLADI’

Koronavirüs vakalarında gözle görülür artış olduğunu belirten İnegöllü Hasan Balyoz, “Korkunç bir tabloyla karşı karşıyayız. İlçe olmamıza rağmen büyük şehirlerin vaka ve ölüm sayılarını yakaladık. Bunda sanayi şehri olmamız da önemli bir faktör. Bizim tedbirlere uymamız gerekiyor. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet etmeliyiz. HES uygulamasına baktığımızda her yeri kırmızı görüyoruz. Bütün komşularda, arkadaşlarda, akrabalarda bir kişinin testi, pozitif çıkmaya ve ailelerimizden birisini kaybetmeye başladık. Artık durum feci bir hal almaya başladı” dedi.

‘CENAZELER ARTTI’

İlçe esnafından Murat Açkan ise, kurallara yeterince uyulmadığı için vakalarda artış yaşandığını belirterek, “Şu an salgın başını aldı gitti. Hastalığı griple karıştıranlar var. Esnaf olarak da insan olarak da kayıplarımız büyük. Allah herkesin yardımcısı olsun. Çevremizde artık çok sık cenazeler duymaya başladık. İnegöl halkı olarak Reis’i dinlemedik. Hiç kimse maske takmadı, sosyal mesafeye dikkat etmedi. Şu an hastane yoğun bakımı doldu. Poliklinikler de kapatıldı. İnşallah bunu da atlatacağız” ifadelerini kullandı.

