Notre Dame Katedrali’nin tamiri için yıllara ihtiyacımız var

Notre Dame Katedrali’nde çıkan yangınla ilgili değerlendirmelerde bulunan Köln Katedrali’nin Baş Mimarı Peter Fuessenich, yangın hasarının henüz tam tespitinin yapılmamış olmasına rağmen, onarım çalışmalarının on yıllarca gibi bir zamandan sonra ancak ilk ziyaretçinin Notre Dame’i ziyaret edebileceğini açıkladı.

Deutschlandfunk’un Notre Dame Katedrali yangınıyla ilgili sorularını cevaplayan Köln Katedrali’nin inşaat çalışmalarının Baş Denetçi Mimarı Peter Fuessenich, ’’ Bizleri derinden sarsan yangının meydana getirdiği hasarı henüz tam olarak bilemiyoruz. İlk dıştan görüntülere baktığımızda bile, tamirat için onlarca yıla ihtiyaç var’’ dedi.

Hasarın boyutları ve tamiratının maliyetiyle ilgili kesin cümleler kurmak için çok erken olduğunu belirten Fuessenich, II. Dünya Savaşı’nda ağır hasar gören Köln Katedrali’nin tamir çalışmalarının 70 yıldır sürdüğünü hatırlatarak, trajedi olarak nitelediği Notre Dame Katedrali yangın hasarının tamiri için gerekli zamanı göstereceğini söyledi.

‘‘Böyle tarihi ve kuşakları kucaklamış bir eserin yanmasını görmek, insanın kanını donduruyor‘‘ diyen mimar Fuessenich, Almanya başta Avusturya ve İsviçre gibi Avrupa’nın bir çok şehrinde, saat 12’den bu yana Paris ile dayanışmalarını göstermek ve acılarını paylaşmak ve de bu talihsiz olayda yanlarında durduklarının işareti olarak, kilise çanlarının çaldığını belirtti.

Açıklamasında Avrupa kıtasındaki birçok kilise ve katedralin ilham kaynağının Fransa’daki binalar olduğunu belirten Köln Katedrali’nin Baş Mimarı Peter Fuessenich, Köln Katedrali ile

Notre Dame arasındaki tarihi bir bilgiyi de paylaşarak: ’’Son taş Notre Dame’ye konulduğunda, Köln Katedrali’nin temeli atıldı. Bu açıdan da yangın felaketi bizi çok yakından etkiliyor’’ ifadelerini kullandı.

Yangının kontrol altına alınmasında emeği geçen tüm itfaiye ekibinie de şükranlarını sunan Köln Katedrali Baş Mimarı Peter Fuessenich, ekibin hassasiyeti sonucu katedralin tamamen tahrip olmasının önüne geçildiğini sözlerine eklerken, tamirat maliyetiyle ilgili de, milyonlardan değil milyardan bahsedileceğini belirtti.