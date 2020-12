Norveç, (DHA)- Norveç’te bulunan petrol tesisinde yangın çıktı. İlk belirlemelere göre yangında can kaybı ya da yaralanma olmadığı aktarıldı.

Norveç’in More og Romsdal bölgesinde bulunan petrol tesislerine sahip endüstriyel tesis Tjeldbergodden’de yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin bölgeye sevk edildiği belirtilirken; ilk belirlemelere göre yangında can kaybı ya da yaralanma olmadığı duyuruldu. Yangının çıkış nedeninin henüz belirlenemediği ifade edildi.

