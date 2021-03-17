Norveçli profesörden AstraZeneca açıklaması: Kan pıhtılaşması arasında bağlantı kurulabilir

Norveç, (DHA)- Norveç’in Oslo Üniversitesi Hastanesi’nde Profesör ve Başhekim Pal Andre Holme, Oxford/AstraZeneca tarafından geliştirilen koronavirüs (Covid-19) aşısı ile kan pıhtılaşması arasında bağlantı kurulabileceğini açıkladı.

Koronavirüse karşı Oxford/AstraZeneca tarafından geliştirilen aşının kullanımı, Avrupa’daki 19 ülke tarafından durduruldu. Norveç’in Oslo Üniversitesi Hastanesi’nde görevli Profesör ve Başhekim Pal Andre Holme, aşının birçok ülkede durdurulmasına neden olan yan etkilerden kan pıhtılaşmasına yönelik açıklamada bulundu.

“PIHTILAŞMA ARASINDA BAĞLANTI KURULABİLİR”

Holme, aşı ile kan pıhtılaşması arasında bağlantı kurulabileceğini ifade ederek, kan pıhtılaşmasının bağışıklık sisteminin aşıya verdiği bir tepki olabileceğini söyledi.

Holme açıklamasında, “Bir bağlantı olduğunu söylerken dikkat edeceğim, ancak yakın zamanda bu kişilerin aşılanmaları ile nadir belirtiler arasında bir bağlantı olduğuna inanmak mantıklı. Kan pıhtılaşmasını ve düşük trombosit seviyelerini tetikleyen bir bağışıklık tepkisi var gibi görünüyor. İlaçların neden olduğu benzer durumları biliyoruz” ifadelerine yer verdi.