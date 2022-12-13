Norveç, Twitter’dan hatalı ‘Nijerya’ etiketlerinin kaldırılmasını talep etti

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NORVEÇ, (DHA)- Twitter’ın, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeldt ve Dışişleri Bakanlığı Twitter hesaplarını ‘Nijerya’ (Nigeria) olarak etiketlemesi üzerine hatayı fark eden Norveç Dışişleri Bakanlığı hatanın düzeltilerek hesapların ‘Norveç’ olarak etiketlenmesi talebinde bulundu.

Twitter Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeldt ve Dışişleri Bakanlığı Twitter hesaplarını ‘Nijerya’ (Nigeria) olarak etiketledi. Twitter’ın iki ülkenin isimlerini karıştırmasıyla Norveç Dışişleri Bakanlığı’nın resmi hesabında ‘Nijerya hükümet organizasyonu’ ibaresi yer alırken, Başbakan Store ve Bakan Huitfeldt’in hesaplarında ise ‘Nijerya hükümet yetkilisi’ ibarelerine yer verildi.

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Hatanın fark edilmesi üzerine Dışişleri Bakanlığı Twitter Destek (Twitter Support) hesabını etiketleyerek yaptığı paylaşımda hatanın düzeltilmesi talebinde bulundu. Bakanlığın paylaşımında, “Sevgili Twitter Destek, Nijerya ile mükemmel ikili ilişkilerimizden ve yakın alfabetik benzerliğimizden memnun olsak da bizi Norveç (Norway) olarak etiketlerseniz çok seviniriz. Not: Bu, Başbakan Store ve Dışişleri Bakanı Huitfeldt için de geçerli” ifadelerine yer verildi.