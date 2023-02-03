Norveç, 54 Leopard 2 tankı alıyor

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NORVEÇ, (DHA) – Norveç hükümeti bugün açıklama yaparak Almanya’dan 54 Leopard 2 tankı satın alacağını duyurdu. Norveç, 18 tank için de satın alma opsiyonu olduğunu belirtti.

Norveç hükümeti yazılı yaptığı açıklamada ilk partinin 2026’da teslim edileceğini ve 2001’de alınan tankların ise ‘değiştirilmeye’ hazır olduğunu belirtti. Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store’un konuyla ilgili “Alman tankları satın alarak, Norveç’in İskandinav komşularımız ve yakın müttefiklerimizle aynı tip tanklara sahip olmasını sağlıyoruz. Almanya ile daha yakın güvenlik politikası bağları da kuruyoruz” açıklaması yaptığı ifade edildi. Norveç Savunma Bakanı Bjorn Arild Gram, tankların yanı sıra kara kuvvetleri için uzun menzilli hassas atış yapabilen başka seçenekler için daha fazla yatırım yapacaklarını belirtti.

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