Normalleşmeye en yakın il Şırnak’ta, koronavirüsle mücadele ekiplerine tatlı ikramı

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK’ta pastane işletmecisi Cengiz Belge, kent genelinde koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanları ve güvenlik güçlerine tatlı ikramında bulundu. Şırnak’ın Türkiye’de en az vaka görülen iller arasında yer almasında sağlık ve güvenlik ekiplerinin mücadelesinin önemine değinen Belge, “Koronavirüsle mücadelede Türkiye’deki en iyi illerin arasındayız. Bu da sağlık çalışanları ve güvenlik güçlerinin görevlerini en iyi şekilde yaptıklarının göstergesidir. Biz de onlara tatlı ikramında bulunduk” dedi.

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre, 8- 14 Şubat’ta her 100 bin kişide 7,82 kişi ile Şırnak, koronavirüs vaka sayısı en az il oldu. Şırnaklı pastane işletmecisi Cengiz Belge, esnaf arkadaşları adına kentte vaka sayısının az olmasındaki başarının baş mimarı olan sağlık çalışanları ve güvenlik güçlerine tatlı ikramında bulundu. Şırnak merkezdeki Uludere Kontrol Noktası, Sanayi Kontrol Noktası ve Çakırsöğüt Kontrol Noktası ile 112 Komuta Kontrol Merkezi’ni ziyaret eden Belge, bu zorlu süreçte görevlerini yapan sağlık çalışanları ve güvenlik çalışanlarına tatlı ikram ederek moral verdi.

Şırnak’taki vaka sayısının azalmasında sağlık çalışanları ve güvenlik güçlerinin emeğinin önemini anlatan Belge, “Pandemi sürecinde gece gündüz demeyen sağlık çalışanlarımıza, güvenlik güçlerimize bu konuda esnafın onların yanında olduğunu hissettirmek için tatlı ikramında bulunmak istedik. Gerçekten zor bir süreçti. Her şeye rağmen tedbirleri elden bırakmamak lazım. Bu konuda sağlık çalışanlarımız çok büyük katkıda bulundu. Canları pahasına görevlerini en iyi şekilde yaparak, yardıma koştular. Güvenlik güçleri ve sağlık çalışanları bu süreçte çok iyi işler başardılar. Sağlık çalışanlarımızdan hayatlarını kaybedenler oldu. Onlara da Allah’tan rahmet ailelerine başsağlığı diliyorum. Koronavirüste Türkiye’deki en iyi illerin arasındayız. Bu da sağlık çalışanları ve güvenlik güçlerinin görevlerini en iyi şekilde yaptıklarının göstergesidir. Biz de onlara tatlı ikramında bulunduk” dedi.

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