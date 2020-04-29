Normalleşmeden kastedilen; çılgınca tüketmek, çevreyi sorumsuzca kirletmek ve iklim değişikliğine yol açan vahşi üretim biçimimize kaldığımız yerden devam etmekse umarım bu salgın bize ciddi bir ders olmuştur ve hiçbir zaman eski normale dönmeyiz!

Doğanın güçlerine saygı duymayı ve o güçleri dikkate alarak yaşamayı öğrenmeden bu gezegendeki varlığımızı çok da uzun bir süre devam ettiremeyeceğimiz artık ayan beyan ortaya çıkmış bulunmaktadır.

Öncelikle şunu söyleyeyim normalleşebilmemiz için ilk olarak bu salgının sona ermesi gerekmektedir! Salgının sona erebilmesi için ise Covid-19 virüsünün yok edilmesi ve hastalığın ortadan kalkması gerekiyor.

Şu anda Covid-19 virüsünü yok edebilen tek güç ise bağışıklık sistemimiz, bu virüsü yok edebilen antibiyotik benzeri bir ilacımız da yok maalesef.

Bağışıklık sistemimizin bu virüsü risksizce, hemen tanıyıp, kolayca yok edebilmesi ve bağışıklık kazanabilmemiz gerekli olan bir aşı da ne yazık ki henüz yok.

Şu anda tüm dünyada alınan önlemler virüsü yok etmekten çok, virüsten saklanmaya yöneliktir ve bu şekilde zaman kazanılıyor, sağlık sistemlerinin çökmesi önlenmeye çalışılıyor.

Bu salgını sona erdirebilmek için geriye elimizde tek yol olarak sürü bağışıklığının sağlanması yöntemi kalıyor, yani insanların yaklaşık yüzde 60 kadarı bu virüs ile tanışacak ve hastalık onlara bulaşacak!

Bilindiği kadarı ile çok büyük bir çoğunluk bu hastalığı ağır yaşamıyor, eğer sağlık sistemleri de çökmez, destek tedavileri yeterli ölçüde devam ettirilebilirse en az can kaybı ile bu salgın, bir ila bir buçuk yıl içinde sona erebilir.

Gördüğüm, anladığım kadarı ile tüm dünyada iktidarlar kontrollü bir halde sürü bağışıklığını sağlamaya yönelik politikalar uyguluyor, karantina önlemlerini de buna göre gevşetip sıkılaştırıyorlar.

Buraya kadar yazdıklarım elbette bu salgın ile ortaya çıkan biyolojik krizin nasıl ve ne zaman sona ereceği ile ilgiliydi, birde bu salgın yüzünden ortaya çıkan ekonomik, siyasi ve sosyal krizler var ve bu krizlerin sona ermesi de çok büyük ölçüde biyolojik krizin seyrine ve sona ermesine bağlıdır. Lakin her halükarda ekonomik, siyasi ve sosyal krizin süresi biyolojik krizin süresinden çok daha uzun olacak, normalleşme çok daha uzun bir zaman alacaktır.

İngiltere için yapılan bir hesaplamada bu krizin ekonomik boyutunun İngiltere’nin gayri safi milli hasılasının 1,3 katı kadar bir yük getireceğini öngörmektedir. Bu çok ciddi bir yüktür ve bu oran civarında bir oranı diğer ülkeler içinde tahmin etmek yanlış olmayacaktır

Açıkça söyleyeyim tüm dünyada insanların eski tüketim alışkanlıklarına dönmesi çok uzun bir zaman alacaktır. Talebin çökmesi muhakkak ki üretimin de kısılmasına yol açacak buda küresel ölçekte çok ciddi bir küçülme yaratacaktır.

Bu endişeler ile başta petrol olmak üzere emtialarda ciddi bir değer kaybı ortaya çıkmıştır.

Dünya gazetesinde yayınlanan Dünya Bankası küresel emtia piyasası raporuna göre, 2020 yılı değerli metaller dışında tüm emtia grupları için zor geçecek.

Raporda tecrit önlemlerinin doğalgaz ve kömürü petrol kadar etkilemediği fakat sanayideki yavaşlamaya bağlı azalacak elektrik talebiyle birlikte doğalgaz ve kömür fiyatlarının da düşeceği öngörülüyor. Doğalgaz fiyatlarının bu yıl yüzde 25, kömür fiyatlarının yüzde 17 düşmesi bekleniyor.

Endüstriyel metallerde yüzde 13,2’lik düşüş öngören kuruluşun alüminyum için öngördüğü düşüş yüzde 10,8. Bakırda fiyatların yüzde 13,5 düşeceği, demir cevherinde zayıf çelik talebine bağlı fiyatların yüzde 9,4 düşeceği öngörülüyor.

Tekstil talebinde beklenen düşün pamuk fiyatlarını da etkiliyor ve pamuk fiyatlarının mart ve nisanda talepteki düşüşe bağlı olarak keskin bir düşüşe geçtiği belirtilen raporda, bu yıl fiyatların ortalama yüzde 10 oranında düşeceği öngörülüyor.

İnsanlar sadece gıda ve hijyen maddeleri talep ediyor, talep bir tek bu emtialarda canlı lakin burada da bir arz krizi her an ortaya çıkabilir bu durumda fiyatlar oldukça artacak demektir.

Bu salgın en çok da hizmetler sektörünü vurmuş bulunmaktadır, bir taraftan alınan tedbirler diğer taraftan da yaşanan talep düşüşü en ağır bedeli hizmetler sektörüne ödetecektir.

Sonuç olarak salgın ne kadar hızlı biterse ekonomik, siyasi ve sosyal sonuçları da o kadar hızlı ve kolay telafi edilebilir, yaşanacak acılar da o kadar az olur.