Normal hayata dönmek için bazı adımlar atıldı. AVM’ler, berber, kuaför ve güzellik salonları açıldı.

Haziran ayında da futbol ligleri başlayacak, liseye geçiş ve üniversiteye giriş sınavları yapılacak. Üniversite öğrencileri okullarına dönecek.

Yine Haziran’da yargı organları tam kapasite ile faaliyete geçecek.

Turistik tesisler ile restoran ve cafeler de sabırsızlıkla açılacakları günü bekliyorlar.

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İktidar, ekonominin daha fazla zarar görmemesi, işsizliğin artmaması, ardı ardına iflasların yaşanmaması için “normalleşme”ye sıcak bakıyor.

Ama bir de gerçekler var:

Virüs salgınıyla ilgili son rakamlar pek parlak değil.

Yeni vaka sayısı günlerdir 1600’ün altına düşmedi.

Ayrıca her gün 50-55 kişi yaşamını yitiriyor.

Böyle bir ortamda ekonomiyi kurtaracağız diye “normalleşme”yi hızlandırmak büyük sorunlar yaratabilir, salgınla mücadelede bugüne kadar alınan mesafeyi bir anda sıfırlayabilir.

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Yapılacak şey bence şu:

“Normalleşme” adımları bir süreliğine durdurulmalı.

İlk etapta, Haziran ayındaki sınavlar ertelenmeli, futbol maçları başlatılmamalı, yargı organları açılmamalı, üniversiteler tatil dönemini biraz daha uzatmalı.

ABD’nin “Aman ekonomimiz zarar görmesin” diye attığı “normalleşme” adımları başına büyük dert oldu.

Bazı Avrupa ülkelerinin ekonomik kaygılarla aldığı kimi kararlar yüzünden nasıl ciddi açmazlara düştüklerini de gördük.

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Sonuca gelecek olursak:

Yaşanan tecrübelerden ders çıkarmalı, “normalleşme” için acele etmemeliyiz.