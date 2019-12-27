Londra’dayım. Bugün Hıristiyan’ların Noel’i. Diğer adıyla Christmas Bayramı. Bizdeki Ramazan ve Kurban Bayramı gibi. Londra bir gelin gibi süslenmiş, mağazalar ve her yer ışıl ışıl. Neşe ve sevinç insanların yüzlerinden okunuyor. Herkesin elinde hediye paketleri. Hediyeleşmeler, kutlamalar ile geçen mutlu bir gün. Here yerde olduğu gibi en çok da çocuklar sevinç içinde. Torunlarım Emil mağrur bir sevinç yaşarken; Ela’nın çocuksu sevincini görmek gerek…



KISACA NOEL NEDİR?

Noel, her yıl 25 Aralık tarihinde Doğuş Bayramı, Kutsal Doğuş veya Milat Yortusu bayram olarak kutlanır. Noel, nüfusunun çoğunluğunu Hristiyanların oluşturduğu birçok ülkede resmî tatil olarak kutlanır.

Şimdilerde Noel, Hristiyan olmayan toplumlar tarafından da dini tarafı arındırılarak hediye alışverişi ve yeni bir yıla başlamanın sevinci ile kutlanmaktadır.

Hıristiyan toplumlarda 24 Aralık’ta başlayan Noel bazı ülkelerde 26 Aralık akşamına kadar devam eder.

Ermeni Kilisesi’ne bağlı yurttaşlarımızın Doğu Ortodoks Kiliseleri, Jülyen takviminde 25 Aralık’a denk gelen 6 Ocak’ı Noel olarak kutlarlar. Hristiyanların çoğunlukta olduğu ülkelerde pratik olarak Noel tatili yılbaşı tatiliyle birleştirilir.

Noel’i Jülyen takvimine göre kutlamalarının nedeni, miladi (Gregoryen) takvimin Katolik Papa XIII. Gregory tarafından yeniden düzenlenmesinden dolaydır.

BİZDE NELER OLUYOR?

Yıllarca nasıl oluyor da Hıristiyan dostlarımızın bu mutlu günlerinde iyi dileklerde bulunmadığıma ve sevinçlerine, değerlerine kayıtsız kalışımın utancını yaşıyorum!

Burada ne bizim torun Boris Johnson ne de politik gelişmeler kimsenin umurunda değil.

Türkiye’yi buradan izliyorum; rant baronu, faizci, evinde 1 milyon Euro el harçlığı saklayan Sinan Aygün’ün muhtemel kaybedeceği milyon dolarlar için çevirdiği dalavere ile AKP’nin CHP’yı tartıştırmasının bir eksende buluşması!

Bugün yarın yeni vergi düzenlemeleri Cumhurbaşkanı Kararı ile açıklanacak. İğneden ipliğe her şeye zam. Pahalılık mı, Ülke’nin itibarsız hale gelen dış politikası mı, dövizin 6 lira olması mı tartışılmasın. Ayrıca, kurulan ve kurulacak yeni partilerin medyada yeteri kadar yer bulmaması için de CHP’nin tartışılması AKP’ye iyi gelecek. Politik farklılık ve ideolojilerin yok edildiği, siyasi partilerin biri birinden farklı olmadıkları yaygın hale gelmiştir.

İdeolojisiz siyasi ortamda tercihin de önemi kalmamaktadır. Sonuçta insanlar kötünün iyisini seçmek zorunda kalıyor. Bu yurttaşlarının kaderi olmamalı.

Sabah akşam tek seçenek haline getirilen medyada muhalefetin alternatif olmadığı düşüncesi toplumda giderek yaygınlaştırılmaktadır. Bitmiş ve tükenmiş AKP böylece oksijen çadırında yaşatılmaktadır. Deli gömleği giydirilen siyaset kurumu muhakkak bu gömleği yırtıp atmalıdır.

Yeni yılda; çevreye, doğaya, insana, börtü böceğe sonuç olarak daha güzel ve mutlu insanların Türkiye’sinde yaşamak dileklerimle yeni yılınızı kutlarım.