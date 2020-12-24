Noel Bayramı’nı tarihi kilisede tek başına 2 gün önce kutlayıp, İstanbul’a gitti

Emrullah KARAKAŞ/DERİK(Mardin), (DHA)- MARDİN’in Derik ilçesinde yalnız yaşayan Zekeriya Sabuncu, Noel Bayramı’nı, seyahat kısıtlaması endişesiyle 2 gün önce kutladı. 1650 yılında inşa edilen Surp Kevork Kilisesi’nde dua edip, mum yakan Sabuncu, bayramı birlikte geçirmek için İstanbul’daki ailesinin yanına gitti.

Derik ilçesinden 44 yıl önce İstanbul’a göç eden, 7 yıl önce de geri dönen Zekeriya Sabuncu, yalnız yaşamaya başladı. İlçedeki 3 Ermeni vatandaştan biri olan Sabuncu, Noel Bayramı’nı, İstanbul’daki ailesinin yanına gitmeden önce kutladı. Sabuncu, dün 1650 yılında inşa edilen Surp Kevork Ermeni Kilisesi’nde çanı çalıp, mum yaktı ve dua etti. Daha sonra da ilçede yaşayan Ermeni çifti ziyaret ederek, bayramlarını kutladı.

‘KISITLAMA NEDENİYLE BAYRAMI ÇOCUKLARIMDAN AYRI GEÇİRDİM’

Geçen yıl Paskalya Bayramı’nı koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan seyahat kısıtlaması nedeniyle çocuklarından ayrı ve tek başına geçirdiğini anlatan Sabuncu, “Pandemi sürecinde Paskalya Bayramı’nda İstanbul’daki ailemin yanına gidememiştim. Şimdi yine kısıtlama endişesiyle erkenden ailemin yanına gitmek istiyorum. Bu yüzden önce kilisemizi ziyaret ettim. Dualarımı ettim ve kısmet olursa İstanbul’da ailemin yanına gideceğim Noel’i kutlamak için. Kilisede ilk etapta çanı çalıyorum. Mumu yakıyorum, dualarımı ediyorum” diye konuştu.

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